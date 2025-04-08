Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из заявления Нацбанка следует, что отыгрывая возросшую волатильность на мировых рынках и негативную динамику основного экспортного товара, биржевой курс тенге на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днём (ослабление за неделю составляет 2,9%), сообщает Kazpravda.kz

«Давление на национальную валюту оказывает внешний фон, в том числе в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов ввиду ухудшения глобального риск-сентимента. Рост спроса отразился и на увеличении объёмов торгов: по итогам 7 апреля объём операций на KASE составил 456,4 млн долларов США, что почти вдвое превышает среднедневной объёма с начала года», – говорится в информации НБ РК.

Кроме того, поддержку национальной валюте продолжают оказывать продажи иностранной валюты Национального Банка в рамках осуществления трансфертов в бюджет и для целей монетарной нейтральности в отношении покупок аффинированного золота, осуществляемые в ранее заявленных объемах.

«Нацбанк не проводит интервенции на валютном рынке. В главном монетарном регуляторе внимательно отслеживают ситуацию на валютном рынке и в случае необходимости готовы принять необходимые меры для недопущения дестабилизирующих скачков обменного курса», – отметили в пресс-службе.

Ранее в Нацбанке рассказали о том, как защищена банкнота номиналом 2 000 тенге от подделок.