Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией

Память,Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

80 военнослужащих выстроились в гигантскую цифру «80», символизируя годы, прошедшие со дня Великой Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Рота почётного караула Нацгвардии, демонстрируя филигранное владение строевыми приёмами, выполнила эффектное перестроение: сначала образовала звезду — символ мужества и подвига, а затем плавно преобразовала строй в цифру “80”.

Уникальное представление сопровождалось живым исполнением песни «День Победы» оркестром и мужским хором Национальной гвардии, что придало мероприятию особую торжественность и глубину. Праздничная композиция наполнила плац духом патриотизма и гордости за историю нашей страны.

- Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Для нас, военнослужащих Национальной гвардии, служение Родине — это не только долг, но и продолжение великой традиции защитников Отечества, - отмечают участники.

Яркая патриотическая акция стала символом памяти о Великой Победе и единства поколений, преемственности патриотических ценностей и верности воинскому долгу.

Национальная гвардия МВД РК продолжает бережно хранить память о героях и воспитывать молодёжь на примерах мужества и самоотверженности.

#Нацгвардия #ДеньПобеды

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Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
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