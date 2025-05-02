80 военнослужащих выстроились в гигантскую цифру «80», символизируя годы, прошедшие со дня Великой Победы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Рота почётного караула Нацгвардии, демонстрируя филигранное владение строевыми приёмами, выполнила эффектное перестроение: сначала образовала звезду — символ мужества и подвига, а затем плавно преобразовала строй в цифру “80”.

Уникальное представление сопровождалось живым исполнением песни «День Победы» оркестром и мужским хором Национальной гвардии, что придало мероприятию особую торжественность и глубину. Праздничная композиция наполнила плац духом патриотизма и гордости за историю нашей страны.

- Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Для нас, военнослужащих Национальной гвардии, служение Родине — это не только долг, но и продолжение великой традиции защитников Отечества, - отмечают участники.

Яркая патриотическая акция стала символом памяти о Великой Победе и единства поколений, преемственности патриотических ценностей и верности воинскому долгу.

Национальная гвардия МВД РК продолжает бережно хранить память о героях и воспитывать молодёжь на примерах мужества и самоотверженности.