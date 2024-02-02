Национальное по форме, интернациональное – по содержанию

Отечественный Союз художников, как и его «собратья» в других советских и автономных республиках, был соз­дан после выхода в свет постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художест­венных организаций» от 23 апреля 1932 года. Что предшествовало принятию этого документа? После Октябрьской революции в стране был создан ряд творческих организаций, объединявших писателей, композиторов и художников на различных художественно-политических платформах. Часть из них, как, например, Пролеткульт, известный своим нигилистическим отношением к искусству прошлых эпох и призывавший стихами одного из своих представителей сжечь картины Рафаэля и разрушить музеи, едва ли не с момента создания претендовали на гегемонию в культурной жизни общества. В одной из своих статей, касаясь деятельности подобных организаций, Ленин назвал «теоретически неверными и практически вредными» их попытки выдумать какую-то свою, особенную культуру и противопоставить ее мировым достижениям человечества.

Тем не менее эти попытки оказались крайне живучими, и организации все больше замыкались в себе, провозглашая свою платформу единственно верной и созвучной времени и беспощадно громя оппонентов. Особенно неистовствовали, за что, к слову, и получили прозвище «неистовых ревнителей», организации по типу РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) и их дублеры в других областях искусства. Они не только питали какую-то дикую страсть к травлям неугодных им деятелей культуры, не только ранжировали их по степени лояльности, из-за чего в статусе гениев порой ходили люди абсолютно бездарные, не только захламляли искусство своими вульгарно-социологическими теориями, но и пытались представить себя в глазах общества этакими органами советской власти, проводниками государственной политики, каковыми, естественно, не являлись. Таким образом, к 1932 году деятельность подобных организаций, погрязших в групповщине и бесконечных склоках друг с другом, продолжавших претендовать на гегемонию и совершавших свои неблаговидные поступки якобы от имени партии и государства, объективно тормозило развитие культуры в СССР.

В постановлении ЦК ВКП(б) особо отмечалось, что существующие литературно-художественные организации, поставив свои групповые интересы во главу угла, превратились «из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости». То есть, вместо того чтобы действительно участвовать в проведении культурной политики государства, своими необдуманными, а иногда и вов­се бездумными действиями подобные организации дискредитировали ее, вызывали к ней недоверие. «Отсюда, – говорилось в постановлении, – необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы».

Одновременно с упразднением прежних организаций необходимо было осуществить консолидацию работников искусства вокруг единых творческих союзов, внутренние разногласия в которых не превращались бы в масштабные сражения и не наносили бы ущерб развитию культуры. Одним из них и стал Союз художников Казахстана. Образованный в 1933 году, он признавался «добровольной творческой организацией, объединяющей художников и искусствоведов республики, активно участвующих в развитии изобразительного искусства Казахстана» и ставил своей задачей «содействие художникам в создании высокохудожественных реалистических произведений и повышение профессионального уровня своих членов». В советское время союз возглавляли такие крупные живописцы, как Сладков, Брылов, Белов, Кастеев, Наурызбаев, Мамбеев, Гаев, Тельжанов, Хайдаров и Мергенов.

Чего же добился Союз художников за 90 лет своего существования? Прошедшая выставка позволяет дать, по крайней мере, один ответ на этот воп­рос – международного признания. По словам председателя правления Союза художников, заслуженного деятеля ­Казахстана Умирбека Жубаниязова, зарубежные живописцы, которых пригласили поучаствовать в выставке, с радостью откликнулись на это предложение. Главной особенностью прошедшего мероприятия смело можно назвать разнообразие представленных работ. Каждый посетитель мог найти среди множества картин ту, которая наиболее близка его собственному художественному вкусу.

О мирной жизни казахского аула рассказывает пасторальный пейзаж Мухамбеткали Дуйсенбаева «Казан у очага». Напряженные, сосредоточенные лица суровых мужчин, изображенных на картине Серика Тайнова «Рыбаки Зайсана», свидетельствуют о ежедневном подвиге рабочего человека, на чьем неустанном труде держится вся наша жизнь. Картина Колбая Абдильханулы «Мы обдумали», которую можно сперва принять за обычную бытовую зарисовку, на самом деле напоминает о непреходящем значении семейных ценностей, о важности таких гармоничных отношений, что строятся на взаимоуважении и тем самым одухотворяют жизнь каждого человека. Нос­тальгическую тоску навевает картина Арсена Даутбаева «Старые ворота» – при взгляде на нее сложно не пуститься в раздумья и не выудить из волн своей памяти похожий пейзаж, запомнившийся с раннего детства. Запоминается и работа Сергея Пожарского «Ущелье». За счет использованных техник автор добился объемности картины, и потому она так быстро приковывает к себе зрительское внимание.

– А ведь мы могли и не проводить выставку в Астане, это очень накладно, ведь помощи, скажем так, сверху у нас не было. Все своими силами, – рассказал Умирбек Жубаниязов.

Не прояви руководство союза долж­ную настойчивость – жители и гости столицы могли бы и не увидеть те интересные и живописные работы, которые хотели представить им художники со всего мира. Сегодня все чаще раздаются голоса, утверждающие, будто живопись умерла. Да что уж там, некоторые хоронят все искусство сразу… Обыватель, увы, лишен чувства прекрасного, и высказанная 65 лет назад мысль о том, что человеку и в космосе нужна будет ветка сирени, выпадает из его сугубо прагматической картины мира. Нет, скажем мы подобным «гробокопателям», искусство не умирало и не умрет. Его развитие – в руках подлинных талантов, знающих цену старинному слову «служение». И прошедшая выставка – прямое тому подтверждение.

В ней не было ни грамма казенно-бюрократического официоза, с которым подчас ассоциируется деятельность творческих союзов. Умирбек Жубаниязов особо отметил, что выставочный комитет не выдвигал художникам каких-то директивных требований по типу «рисуй только это, а про все остальное забудь и не вспоминай». Живописцы должны были продемонстрировать зрителям как свое мастерство, так и особенности тех художественных школ, к которым они принадлежат. Директива в данном случае просто-напросто убила бы живое восприятие искусства, создала ощущение ложности, неискренности изображенного. Поэтому, если судить, что называется, «по гамбургскому счету», художникам поставили, по сути, одно-единственное важное условие: работы должны были быть созданы в период 2022–2023 годов. Все остальное решал талант.

Именно он, а не какие-либо регалии определил тот факт, что на выставке были представлены картины как начинающих авторов, так и уже сложившихся, маститых живописцев. Так, например, картину «Девясил» создал заместитель председателя правления Союза художников Кыргызстана Константин Шкурпела.

– Но мы не делаем упор на членство в Союзе или на звания и награды. Стараемся поддерживать талантливую молодежь. Перед каждой нашей выставкой, как республиканской, так и международной, которая, хочу отметить, проводится в первый раз, мы проводим большую работу и отбираем самых достойных. Мне очень хотелось, чтобы свое 90-летие наш Союз художников встретил с участием зарубежных коллег, ведь все предыдущие юбилейные выставки проводились исключительно в рамках казахстанского искусства. И 18 работ, которые были переданы в Национальный музей, созданы именно зарубежными художниками из Канады, Литвы, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Бурятии, – отметил Умирбек Жубаниязов.

Прошедшая выставка стала большим событием в культурной жизни нашей страны. Она не только напомнила зрителям об истории казахстанской живописи, но и ясно обозначила ее устремление в будущее. Как и всякое подлинное искусство, она непосредственно связана с жизнью народа и развивается, всячес­ки углубляя эту связь. А картины, переданные в дар Национальному музею, стали еще одним доказательством того, что национальное по форме искусство всегда интернационально по своему содержанию. Именно поэтому работы, созданные зарубежными мастерами, оказались так близки и понятны отечест­венным зрителям. Посещая подобные выставки, каждый из нас может лучше понять культуру других народов, а значит, еще больше приобщиться к собственной.