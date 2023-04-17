Национальные игры включили в план воспитания казахстанских школьников

Национальные игры включены в план воспитания казахстанских школьников на новый учебный год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Для повышения воспитательной работы в школах Национальная академия образования имени И. Алтынсарина представила план мероприятий «Тоғыз айға – тоғыз іс-шара» на новый учебный год.

«В течение 9 учебных месяцев школьники будут задействованы в 9 различных мероприятиях. Реализация плана является продолжением республиканского челленджа домбристов «Күй күмбірі», который был проведен среди школьников в марте текущего года. Все мероприятия направлены на обеспечение единого подхода к воспитательному процессу на основе национальных ценностей», – подчеркнула президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева.

В Минпросвещения уточнили, что мероприятия будут проводиться в следующем порядке:

сентябрь – «Физкультминутка»;

октябрь – «Әнұран айту»;

ноябрь – «Асық ату»;

декабрь – «Шығарма жазу: болашаққа хат»;

январь – «Қазақ есебі»;

февраль – «Оқуға құштар мектеп»;

март – «Домбырашылар»;

апрель – «Тоғызқұмалақ, игра в шахматы»;

май – «Жасыл мекен».