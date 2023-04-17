Национальные игры включили в план воспитания казахстанских школьников

Национальные игры включены в план воспитания казахстанских школьников на новый учебный год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.
Для повышения воспитательной работы в школах Национальная академия образования имени И. Алтынсарина представила план мероприятий «Тоғыз айға – тоғыз іс-шара» на новый учебный год.
«В течение 9 учебных месяцев школьники будут задействованы в 9 различных мероприятиях. Реализация плана является продолжением республиканского челленджа домбристов «Күй күмбірі», который был проведен среди школьников в марте текущего года. Все мероприятия направлены на обеспечение единого подхода к воспитательному процессу на основе национальных ценностей», – подчеркнула президент Национальной академии образования имени И. Алтынсарина Мадина Тыныбаева.
В Минпросвещения уточнили, что мероприятия будут проводиться в следующем порядке:
сентябрь – «Физкультминутка»;
октябрь – «Әнұран айту»;
ноябрь – «Асық ату»;
декабрь – «Шығарма жазу: болашаққа хат»;
январь – «Қазақ есебі»;
февраль – «Оқуға құштар мектеп»;
март – «Домбырашылар»;
апрель – «Тоғызқұмалақ, игра в шахматы»;
май – «Жасыл мекен».