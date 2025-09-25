В Астане прошел Kursiv Infrastructure Forum, центральной темой которого стало то, как национальные проекты влияют на экономический рост Казахстана. Представители министерств, лидеры крупного бизнеса, эксперты, — всего форум собрал свыше 200 делегатов, со сцены KIF выступили около 20 спикеров, сообщает Kazpravda.kz

Фото оргкомитета форума

И выступавшие, и участники дискуссий из зала искали ответы на вопросы о том, насколько эффективны национальные проекты в Казахстане сегодня, какие есть ошибки и проблемы и какие качественные изменения необходимы для совершенствования этого стратегически важного инструмента модернизации экономики.

Анонсируя форум, Анастасия Новикова, генеральный директор Kursiv.Media Kazakhstan, говорила, что «когда государство реализует масштабные проекты — это не расходы, а долгосрочные инвестиции в экономический рост и развитие человеческого капитала. Но именно масштаб национальных проектов несет риски, качество управления становится решающим фактором. В конечном счете важно, чтобы каждая инфраструктурная инициатива ложилась в общую систему преобразований, создавая синергию развития. И с этой точки зрения особое значение имеет возможность открытого обсуждения, публичных дебатов. Kursiv известен как популярное массмедиа. Но мы хотим не только рассказывать о происходящем, мы хотим участвовать в развитии страны. Поэтому мы и организовали этот форум».

Экспертное сообщество и представители министерств, говоря о достижениях и перспективах отдельных национальных проектов, сделали множество ярких заявлений. Фактически спикеры Форума захватили новостную ленту этого дня – ведь речь шла о таких громких проектах, как строительство АЭС в Казахстане, строительство сотен новых школ и планы удвоения ВВП страны к 2029-му году.

На пленарной сессии форума национальные проекты обсуждались в качестве инфраструктурной «точки сборки» текущей модели экономического развития. Здесь вице-министр национальной экономики Арман Касенов затронул горячую тему роста ВВП:

«Чтобы удвоить ВВП, нужно увеличить инвестиции с 15% к ВВП до 23%. Это означает, что инвестиции должны вырасти еще больше, чем удвоение ВВП, а это дополнительно $60 млрд инвестиций».

Вице-министр подчеркнул, что часть вложений пойдет, в том числе, на обновление инженерной инфраструктуры, что позволит снизить средний износ инженерной инфраструктуры до 35-40% в ближайшие 6 лет.

О проектах в области транспортной инфраструктуры рассказал и.о. председателя комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржан Кельбуганов. По его словам, в ближайшие 6-7 лет ожидается рост объема транзита между Китаем и Европой в 3,5 раза (данные консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers). Это значит, что Казахстан может получить в 5-6 раз больше доходов от транзита, но для этого необходимо предоставить развитую инфраструктуру. Поэтому в стране с 2022 года реализуется 12 крупных инфраструктурных проектов общей протяженностью 4,6 тыс. км на $5 млрд, которые гарантировано прослужат минимум 20-25 лет.

Об одном из таких проектов, запуске в эксплуатацию вторых путей железной дороги Достык – Мойынты, рассказал управляющий директор по строительству «Казахстан Темир Жолы» Марат Ескалиев:

«Грузовое движение на Достык – Мойынты вводится фрагментарно, по участкам, и уже в этом году будет завершено строительство. Наша задача – дать возможность использовать эти вторые пути для транзита поездов, увеличения пропускной способности».

Особое внимание было уделено вопросам образования — первая панельная сессия была посвящена нацпроекту «Келешек мектептері», который в определенном смысле стал проверкой на прочность качества государственных институтов.

Эту задачу успешно решает проект «Келешек мектептері» («Комфортные школы»), реализацией которого занимается Samruk-Kazyna Construction. Первый зампредседателя правления этой Компании Габит Малгаздаров рассказал, что менее чем за год им удалось построить сотни новых комфортных школ по всей стране, хотя изначально этот проект вызывал много скепсиса.

Отвечая на вопрос о том, как удалось построить школы за считанные месяцы, Габит Малгаздаров подчеркнул, что компания полностью пересмотрела подход к управлению строительством. Впервые в истории социальных проектов страны были применены EPC-контракты – при таком подходе проектирование, строительство и оснащение объектов идет параллельно, и вместо 18-20 месяцев строительства школ сделали это за 8-9 месяцев.

«Обычно все начинается с конкурсной процедуры на разработку проекта, это длится полгода, — объяснил сложности традиционный схемы работы первый зампредседателя правления Samruk-Kazyna Construction. — Затем разработка проекта, примерно год, и еще экспертиза. Эти процедуры не позволяли проводить закупки на строительно-монтажные работы, уходило время, цены устаревали, шла индексация и так далее. Мы же, как пилотный национальный проект, попытались сломать эту систему, нам помогли и Администрация президента, и аппарат правительства, и министерство образования. В итоге внесли изменения в законодательство и провели закупки на своем портале. Вы не поверите, но это за полтора месяца! Думаю, что именно эта система помогла реализовать данную программу».

По сути, внедрение EPC-контрактов удалило слабое звено — размытость границ ответственности. Впервые в практике государственного строительства удалось выстроить вертикаль, в которой подрядчик не может переложить вину на проектировщика или поставщика.

«На каждом объекте присутствовали три специалиста технадзора, чего ранее не было никогда. Когда подрядчик знает, что вся система прозрачна и его действия видны не только нам, но и обществу, — появляется дисциплина. И это дисциплина нового уровня», — подчеркнул Габит Малгаздаров.

Возведение первых школ началось в конце 2023 года и уже в 2024 году были сданы первые 104 школы из 217 запланированных. К 1 сентября 2025 года открылись еще 172 школы, ввод остальных 36 ожидается до конца года.

Важным моментом реализации проекта оказалось то, что Samruk-Kazyna Construction удалось сэкономить колоссальные суммы – причем это были деньги Национального фонда. Что произошло?

«Мы проверили сметы совместно с РГП «Госэкспертиза», выявили ошибки и, устранив их, получили оптимизацию в 108 млрд тенге. А за счет быстрого темпа работы, EPC контрактов и других шагов, добились экономии в 156 млрд тенге».

Бауржан Бердашев, начальник производственного отдела РГП «Госэкспертиза», внес интересные уточнения:

«Благодаря применению EPC контрактов удалось исключить риски повышения цен на стройматериалы, например. Сработало и применение типовых решений, и темпы работы. Что такое 108 млрд тенге? Для понимания — программа строительства 468 фельдшерско-акушерских пунктов стоила 103 млрд тенге – фактически, эта программа для развития здравоохранения была реализована за счет оптимизации и экономии, достигнутой при строительстве школ, тех самых 108 млрд».

Как эти темпы роста числа школ влияют на образование в Казахстане? По словам директора департамента инвестиционной политики и инфраструктурного развития Министерства просвещения РК Адилбека Мусабаева, проблема трехсменных школ будет полностью решена уже к 2026 году, а проблема аварийных школ будет сокращена на 70%.

По его подсчетам, существенная часть аварийных школ останется в сельской местности. Однако эту проблему планируется решить за счет местного бюджета и средств фонда поддержки инициатив образования в 2026-2027 годы.

Конкретные стратегические проекты обсуждались уже на панельной сессии «Инфраструктура экономического роста: знакомые маршруты, новые возможности». Здесь Эльвира Конахбаева, управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию KEGOC, рассказала о том, как энергетика Казахстана отвечает на новые вызовы и текущий рост потребления:

«Сети электролиний между севером и югом Казахстана будут усилены с учетом планов по запуску первой AЭС, — эти слова эксперта разлетелись по новостям. Она рассказала о деталях проекта: мощность АЭС составит 2,4 ГВт, и, по сути, это повышает требования ко всей энергосистеме Казахстана. Значит, необходимо модернизировать ее уже сейчас, и этот процесс стартовал. На юге Казахстана идут работы по увеличению пропускной способности на 440 МВт, они будут завершены в конце 2027 года. Другим текущим проектом является объединение западной энергозоны с единой электроэнергетической системой Казахстана с целью повышения ее стабильности. С завершением этого проекта устойчивость западной энергозоны возрастет, а ее пропускная способность увеличится на 500 МВт», - сообщила Конахбаева.

Всего компания разработала 10 проектов для развития электросетей.

Одновременно с этим, по словам управляющего директора по стратегии и устойчивому развитию KEGOC, будет расти и доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме выработки электроэнергии в стране, которая уже составила 6,8%. Планируется, что до 2035 года доля ВИЭ должна совокупно вырасти с 3 ГВт до 14 ГВт.

Важно понимать, что такой рост энергосистемы не просто работает на повышение уровня жизни в Казахстане, он является ключом к реализации других масштабных проектов.

Все эти заявления вызвали множество вопросов, в зале кипели дискуссии, в целом Kursiv Infrastructure Forum стал площадкой, где представители государства и бизнеса, а также эксперты, обменялись мнениями и делились инсайтами.

