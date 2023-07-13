Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества

В главном банке страны напоминают, что не обслуживают физлица и не проводят денежные расчеты с населением.

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Национальный банк Казахстана сообщил о росте числа мошеннических схем, связанных с инвестиционной деятельностью и фишинговыми атаками, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По информации Нацбанка, злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики о несуществующих программах финансового развития и о способах быстрого заработка на биржевой торговле.

«На таких мошеннических сайтах может содержаться ложная информация от известных личностей, якобы работников финансовых организаций, представляющихся в частности «сотрудниками» Национального банка, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также отдельные группы мошенников по фишинговым атакам занимаются незаконным сбором конфиденциальных данных», – рассказывают в главном банке страны.

В связи с этим, Нацбанк призывает казахстанцев быть осторожными при получении сомнительных звонков или электронных писем от утверждающих, что они являются представителями банка или сотрудниками правоохранительных органов.

«Никогда не предоставляйте свои персональные данные без проверки подлинности. Сайты, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности», – предупреждают банкиры, подчеркивая, что Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок; не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах.

Кроме того, на поддельных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактные данные.

В Нацбанке напоминают, что перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Вместе с тем банк просит не устанавливать сомнительные мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным по телефону.

По фактам уже произошедших случаев мошенничества Нацбанк рекомендует обращаться в правоохранительные органы для проведения разбирательства.