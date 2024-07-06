Национальный форум Capital Health собрал экспертов в области медицины и спорта

Общество
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Насихат Оркушпаева

Как справедливо отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, здоровье нации – главное богатство государства.

фото из архива "КП"

– Укрепление здоровья нации – важнейший приоритет нашей страны. Структура населения Казахстана остается молодой: средний возраст жителей за десятилетний период увеличился всего на полгода. И сегодня он составляет 32 года. Прирост населения увеличился на 34%, ежегодно на свет появляются 400 тысяч новорожденных. Количество лиц старше 60 лет увеличилось на 20%. Это положительный тренд, однако он несет свои вызовы для системы здравоо­хранения. Средняя продолжительность жизни нашего населения составляет 70 лет, но при этом сохраняется большой разрыв между смертностью мужчин и женщин – более чем на семь лет, – сказала глава Минздрава.

Акмарал Альназарова добавила, что в числе основных причин смертности казахстанцев – неинфекционные и онкологические заболевания. Сегодня разработана и реализуется «дорожная карта» по вопросам поддержки здоровья и благополучия населения. Однако наряду с внедрением проектов на государственном уровне необходимо прививать понимание того, что здоровье и качество жизни во многом зависят от самого человека, его поведенческих факторов.

– Лечение запущенных форм заболеваний требует от системы здравоохранения дополнительных затрат, дорогостоящих, высокотехнологичных медицинских услуг. На уровне оказания амбулаторно-поликлинической помощи все еще отмечается нерациональная регламентация маршрутов пациента, вызывающая у населения справедливое недовольство. И сегодня Министерство здравоохранения работает над тем, чтобы усовершенствовать имеющиеся нормативные правовые акты и сделать систему оказания медпомощи более пациентоориентированной, – подчерк­нула Акмарал Альназарова.

Лейтмотивом форума стала аксиома «на качество жизни большое влияние оказывает спорт».

Силач-рекордсмен Сергей Цырульников на своем примере доказывает: ЗОЖ открывает большие возможности. Посол доброй воли уверен, что в селах, где на сегодняшний день, к сожалению, не хватает спортивной инфраструктуры, много талантливой и перспективной молодежи. Именно там, в регионах, развитие массового спорта способно выявить подающих надежды ребят. Да, возможно, не все они станут олимпийскими чемпионами, но каждый из деревенских мальчишек и девчонок имеет право развиваться как творчески, так и физически.

Сергей Цырульников родился и вырос в ауле, не понаслышке знает, что такое гонять один-единственный футбольный мяч по всей округе. И поэтому сегодня он как уже состоявшаяся личность помогает в оснащении школ спортивным инвентарем. И все это – за собственные деньги. Но, как говорится, один в поле не воин, поэтому Сергей ищет спонсоров, которые бы вместе с ним помогали одаренным ребятам начинать свой путь в большой спорт. Кто знает, может быть, регулярные тренировки и физическая активность маленьких казахстанцев окажут защитное действие в вопросах профилактики заболеваний во взрослой жизни.

– Вне зависимости от имею­щихся технологий, уровня развития экономики, географического положения государства ежегодно примерно 20 миллионов человек в мире умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Как снизить эту статистику? Мы, кардиологи, стремимся приблизить имеющиеся современные технологии в области медицины, чтобы вне зависимости от социального статуса люди могли получить качественную врачебную помощь и услуги. В 2021 году мы отметили десятилетие нашего столичного Национального научного кардиохирургического центра. Сегодня у нас внедрены самые высокие технологии. Мы впервые пересадили пациенту полностью искусственное сердце, – с гордостью отметил председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя.

По словам главного кардиолога Казахстана, залогом успешного развития нации являются три составляющие: персональная ответственность каждого за свое здоровье, осведомленность о причинах заболеваний, равный доступ к высоким достижениям и технологиям в медицине.

Первый фактор как раз таки зависит от того, насколько люди готовы «дружить» с физической активностью. В Астане созданы условия для того, чтобы горожанин мог заниматься спортом. В столице развернуто более 460 спортивных площадок, имеются 16 споркомплексов, а благодаря платформе Damu bala дети могут заниматься в секциях бесплатно.

В рамках форума, состоявшего из нескольких панельных сессий, были вручены премии Capital Health за вклад в развитие здорового образа жизни.

#здоровье #форум #ЗОЖ #День столицы #Capital Health

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