Национальный научный онкологический центр проведет День открытых дверей

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Мероприятие организовано в рамках Всемирного дня борьбы против рака

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный научный онкологический центр приглашает 8 февраля на День открытых дверей, организованный для представителей СМИ и их семей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый ежегодно 4 февраля, — это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о заболевании, поддержку больных и продвижение мер профилактики. 

По данным ВОЗ, рак остается одной из ведущих причин смертности, унося миллионы жизней ежегодно. Однако, по оценкам экспертов, почти половины случаев можно было бы избежать при своевременной профилактике, ранней диагностике и эффективном лечении. 

Всемирный день борьбы против рака призван напомнить людям о важности здорового образа жизни, регулярных медицинских осмотров и доступности лечения.

«В этой связи, Национальный научный онкологический центр приглашает 8 февраля на День открытых дверей, организованный для представителей СМИ и их семей, где вы и ваши взрослые члены семьи смогут бесплатно получить консультацию и пройти осмотр наших специалистов – онкомаммологов, онкохирургов, гепатологов, гастроэнтерологов, врачей диагностов и др», – говорится в сообщении.  

Главная цель этого мероприятия – рассеять заблуждение о том, что рак - неизлечимое заболевание, добавили в Минздраве. 

#лечение #онкология #мероприятие #рак #ННОЦ

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