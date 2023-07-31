Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" упразднят

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Министерство информации и общественного развития РК разработало проект постановления правительства о признании утратившим силу постановление Правительства РК от 12 октября 2021 года № 724 «Об утверждении национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру».

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в соответствии с пунктом 5 закрепления контроля исполнения поручений президента РК по итогам заседания Высшего совета при президенте РК по реформам поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» в другие документы Системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату.

Документ размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 14 августа.

Программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опубликованной 12 апреля 2017 года. В ней обозначена основная цель нации на новый исторический период: сохранить и приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых государств мира. Программа предусматривает несколько проектов, направленных на достижение этих целей.