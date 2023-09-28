Национальный саммит педагогов Teachers’ Summit впервые пройдет в Астане

Саммит претендует стать ежегодным международным мероприятием для педагогов из Казахстана и Центральной Азии.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Первый открытый национальный саммит педагогов Teachers’ Summit в Астане будет проходить с 5 по 8 октября. Организует его Нобелевский фестиваль при поддержке BINOM SCHOOL, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.

Для участников саммита организуют мастер-классы, тренинги по инновациям в образовании и инклюзивному обучению от лучших педагогов мира и международных экспертов по математике. Лауреаты и победители премии Global Teacher Prize также проведут ряд открытых уроков.

Ключевые направления саммита педагогов:

- Математическое направление: будут рассмотрены передовые методы преподавания математики, а также подходы к повышению интереса учеников к этому предмету.

- Направление лауреатов Global Teacher Prize: лауреаты премии "Учитель Мира" поделятся своим опытом и передадут ценные знания по развитию педагогики и образования.

Саммит педагогов нацелен на развитие среднего образования, профессиональную ориентацию специалистов просвещения и развитие эмоционального и адаптивного интеллекта у школьников. Отдельное внимание будет уделено созданию равенства между школами и применению инновационных решений.

7 октября открытый Национальный саммит педагогов будет доступен для всех желающих, отметили в городской администрации.

Выступления экспертов будут доступны для широкой аудитории по разделам образование педагогов, интернационализация образования, цифровизация образования и STEM.

Саммит претендует стать ежегодным международным мероприятием для педагогов из Казахстана и Центральной Азии, добавили в акимате.