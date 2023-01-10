Национальный центр детской онкологии и гематологии создадут в Казахстане

По данным Минздрава, в среднем в год выявляется 500-600 детей с онкопатологией.

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Вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник на коллегии ведомства рассказал об оказываемой в стране помощи онкобольным детям, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Отдельное внимание уделяется развитию детской онкогематологической помощи. Министерством разработан Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, в котором до 2025 года предусмотрены мероприятия по усилению материально-технической базы детских стационаров, улучшению лекарственного обеспечения и повышению квалификации специалистов. Будет создан Национальный центр детской онкологии и гематологии», - сказал Вячеслав Дудник.

По его данным, в среднем в год выявляется 500-600 детей с онкопатологией, из них 41% - с острым лейкозом, 14% - с опухолью центральной нервной системы, 9% - с саркомой мягких тканей и другими заболеваниями. В возрастной структуре 33% - это дети от 3 до10 лет.

«Выявляемость у детей онкологии 1-2 стадии составила 38%. Всего под динамическим наблюдением находится 3 830 детей с различными онкологическими и гематологическими заболеваниями, из них 970 пациентов продолжают получать терапию амбулаторно. В течение последних пяти лет 335 детям проведена трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, из них 49 - в 2022 году. В результате 5-летняя выживаемость детей с онкогематологической патологией составляет выше 75%», - сообщил спикер.