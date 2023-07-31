Нацстандарт на санузлы для школ разработают в Казахстане

Стандарт планируется утвердить уже в этом году.

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В Казахстане разработают национальный стандарт на санитарные узлы для школ. Об этом сообщил Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz.

Приказом от 31 июля 2023 года КТРМ внес дополнения в План национальной стандартизации на 2023 год, дополнив его пунктом по разработке национального стандарта СТ РК «Санитарные узлы общеобразовательных учреждений. Общие требования».

Пункт включен по заявке Министерства просвещения РК и направлен на установление в стране единых стандартизированных требований к санитарных узлам в школах, формирование комфортных условий для детей в санитарных узлах, в том числе определение требований к кабинкам, наличию гигиенических средств и созданию комфортной среды для маломобильных категорий граждан.

Заявка рассмотрена на научно-техническом совете РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», стандарт планируется утвердить уже в этом году.

«Не секрет, что периодически качество санитарных узлов в школах для наших детей вызывает вопросы. Поэтому установление единого стандарта на основе современных подходов, с точки зрения экологичности, санитарии, доступности и других важных условий давно назревшая и реализуемая в этом году задача», — отметил gредседатель КТРМ МТИ РК Куаныш Еликбаев.