«Нау емене?» по-габбасовски

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Презентация новой книги, название которой в интерпретации звучит как «Что это такое?», состоялась также и в Алматы. Представитель Министерства культуры и спорта РК при ТЮРКСОЙ Малик Отар­баев, приветствуя гостей презентации, сообщил, что организация опубликовала двухтомник в честь 80-летия казахского писателя, а также 100-летия турецкого литератора с мировым именем Азиза Несина, чьи произведения он перевел на казахский язык. Первый том составили эссе и воспоминания самого писателя, во второй том вошли его переводы рассказов А. Несина.
– Габбас Кабышулы внес большой вклад в развитие тюркской литературы, – продолжил Малик Отарбаев. – Поэтому ТЮРКСОЙ принял решение в честь 80-летнего юбилея писателя издать его произведения. И таким образом поддержать его творческую деятельность.
Писатель в свою очередь выразил благодарность генеральному директору ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову за огромное внимание к его творчеству. Габбас Кабышулы назвал эту важную для тюркского мира организацию поистине золотым мостом, объединяющим и взаимообогащающим разные культуры и народы. Он подчеркнул, что благодаря новому изданию, выпущенному ТЮРКСОЙ, замечательный турецкий писатель-сатирик стал еще ближе и понятнее казахскому читателю.
Отвечая на вопрос, почему он взялся переводить рассказы Азиза Несина, Кабышулы сказал, что его поражает богатство тематики произведений писателя, а количество его рассказов переваливает за две тысячи! А также неистощимая изобретательность в выборе сюжетов и форм подачи материала. Например, в предисловии к сборнику «Что осталось» А. Несин талантливо описывает интересную сценку, пронизывая ее одновременно смехом и переполняя болью. Таким образом, произведения Несина и сегодня заставляют читателя смеяться и одновременно будят его мысль.
Габбас Кабышулы родился в 1935 году в селе Уранхай Уланского района Восточно-Казахстанской области. Начиная с 1955 года свою жизнь он связал с журналистикой, устроившись на работу в областную газету «Алтай большевигі». Затем работал в республиканской газете «Қазақ әдебиеті», директором Казахского филиала Литературного фонда СССР. Позже его назначили главным редактором респуб­ликанского сатирического журнала «Ара – Шмель», а в 1994–1996 годах – вторым секретарем правления Союза писателей Казахстана.
Он и сегодня продолжает заниматься творчеством. И стал известен благодаря не только юмористическим рассказам, но и новеллам, критическим публикациям, художественным очеркам, публицистике и статьям на разные темы. Писатель является автором многих сборников, в числе которых «Мінездеме» – «Характеристика», «Мысықта сақал неге жоқ?» – «Почему у кота нет бороды?», «Күлеміз бе, қайтеміз?» – «Посмеемся, что ли?», «Жетім жиналыс» – «Сиротское собрание», «Төрт хат» – «Четыре письма», «Арыңның сөзін айта біл» – «Скажи все по совести». Перевел множество произведений русских, украинских, сербских, турецких, молдавских писателей на казахский язык.

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