Научить уважению с детства
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Генеральный прокурор РК Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет «Закон и порядок». На своей странице в X глава надзорного органа задался вопросом, как воспитать поколение, которое будет уважать закон, а не бояться его. Ответ Берик Асылов видит в профилактике, образовании и мудром наставничестве. По его мнению, некоторые подростки совершают серьезные проступки – от драк до более тяжких преступлений – и даже не понимают, что нарушают закон. По его словам, правовая безграмотность – настоящая угроза для подрастающего поколения.