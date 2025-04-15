Научить уважению с детства

Закон и Порядок
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Генеральный прокурор РК Берик Асылов предложил ввести в школах новый предмет «Закон и порядок». На своей странице в X глава надзорного органа задался вопросом, как воспитать поколение, которое будет уважать закон, а не бояться его. Ответ Берик Асылов видит в профилактике, образовании и мудром наставничестве. По его мнению, некоторые подростки совершают серьезные проступки – от драк до более тяжких преступлений – и даже не понимают, что нарушают закон. По его словам, правовая безграмотность – настоящая угро­за для подрастающего поколения.

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«Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу – с седьмого класса ввести в школах обязательный предмет «Закон и порядок». Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом», – предложил Генеральный прокурор.

По его словам, когда подросток понимает суть закона, он обретает ориентир и дисциплину, а не страх и вседозволенность. «Разве будет плохо, если подросток сможет делиться полученными знаниями не только со сверстниками, но и в семье и с соседями. Мы уверены: такие занятия помогут воспитать молодое поколение – осознанное, ответственное, уважающее право и порядок», – написал Берик Асылов.

Он напомнил, что на IV заседании Национального курултая Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат». Генпрокурор уверен, что через правильное воспитание и знание законов мы построим справедливое общество.

#закон #Образование #школа #молодежь

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