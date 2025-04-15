«Поэтому мы предложили уполномоченному органу важную инициативу – с седьмого класса ввести в школах обязательный предмет «Закон и порядок». Его могут вести практикующие юристы и ветераны органов, чтобы делиться не только знаниями, но и жизненным опытом», – предложил Генеральный прокурор.

По его словам, когда подросток понимает суть закона, он обретает ориентир и дисциплину, а не страх и вседозволенность. «Разве будет плохо, если подросток сможет делиться полученными знаниями не только со сверстниками, но и в семье и с соседями. Мы уверены: такие занятия помогут воспитать молодое поколение – осознанное, ответственное, уважающее право и порядок», – написал Берик Асылов.

Он напомнил, что на IV заседании Национального курултая Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат». Генпрокурор уверен, что через правильное воспитание и знание законов мы построим справедливое общество.