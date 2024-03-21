Гордимся своей родиной

Николай Покамин, учитель физкультуры СШ № 2 села Балкашино Акмолинской области, чемпион мира

От всей души поздравляю всех казахстанцев со светлым весенним праздником Наурыз! Это поистине одно из самых любимых торжеств, которое люди в нашей стране отмечают независимо от национальности, языка и религии. Весенний праздник обновления олицетворяет энергию роста, добра, вселяя в нас, казахстанцев, оптимизм, надежду на новые свершения.

К новым достижениям постоянно стремимся и мы – те, кто посвятил свою жизнь спорту. Безусловно, спортивные победы – немалый повод для казахстанцев радоваться за свою страну. В свою очередь и спортсменов, поднимающихся на пьедестал победителей, охватывает огромное чувство гордости за Родину.

Всегда с особым трепетом испытываешь гамму непередаваемых чувств, с которыми слушаешь гимн страны. Часто вспоминаю особенный для меня IX чемпионат мира по пауэрлифтингу, армлифтингу и стритлифтингу федерации WRPF, прошедший 16–17 декабря 2023 года в Москве. Там собрались три тысячи участников из 24 стран. Тогда, в преддверии Дня Независимости, мне удалось порадовать казахстанцев своими победами. Обойдя своих соперников, дважды достиг звания чемпиона мира. Честно говоря, сам не ожидал, эмоции просто зашкаливали. Конечно, был благодарен и себе, и своим землякам, и всем казахстанцам, поддержка которых, несомненно, важна каждому спортсмену.

Будучи учителем физкультуры в сельской школе Акмолинской области, стараюсь вдохновлять личным примером учеников, поддерживать их в стремлении иметь в здоровом теле здоровый дух. Продолжая тренироваться сам, проводя тренировки с детьми, выезжая с ними на соревнования, мотивирую молодежь на спортивные достижения. Очень важно, чтобы дети понимали: выдающихся результатов можно достичь только упорным трудом.

Сейчас в наши дома, сердца и души снова вошел весенний и солнечный Наурыз мейрамы. Желаю казахстанцам, чтобы все их надежды в будущем непременно обернулись новыми успехами во всех сферах жизни. Нашим спорт­сменам – больших побед на мировых аренах, чтобы продвигать Родину к званию настоящей спортивной державы.

Пусть праздник Наурыз, который за щедрыми дастарханами встречают сегодня казахстанцы, еще более укрепит узы дружбы нашего многонационального народа. Наурыз құтты болсын!

Пожелаем друг другу счастья!

Игорь Вербицкий, заслуженный деятель РК, директор Шымкентского городского русского драматического театра

С древних времен в этот праздник люди желали друг другу мира, благополучия и счастья. Для Казахстана Наурыз является символом новой жизни, любви, плодородия и дружбы. Он служит для нас напоминанием, что в старом году останется все плохое и неприятное, а весной возродится все доброе и радостное.

Вместе с весенним теплом приходят к людям светлые надежды, вдохновение и энергия, укрепляется вера в светлое будущее. Наурыз объединяет людей вокруг традиционных ценностей. В городах и селах проходят масштабные народные гулянья, спортивные национальные турниры. И везде люди желают друг другу благополучия и здоровья.

Сердечно поздравляю всех со светлым праздником Наурыз! Желаю невероятного счастья, процветания и огромных сил! В этот замечательный праздник впустите в свое серд­це весну! Пусть жизнь каждого казахстанца будет подобна этой удивительной поре года, в которой все молодо, все расцветает и радует своими плодами! Пусть вместе с весенним теплом в вашу жизнь приходят радость, уют и надежда. Мирного неба над головой, верных друзей, спокойствия и процветания!

Пусть будет миллион возможностей!

Сауле Рахметуллина,

председатель правления – ректор ВКТУ им. Д. Серикбаева

Уважаемые казахстанцы!

Поздравляю всех с замечательным праздником весны и обновления – Наурыз мейрамы! Он олицетворяет обновление природы, гармонию и душевное равновесие в жизни. Наурыз всегда был символом единства и солидарности, дружбы и согласия нашего многонацио­нального народа Казахстана.

От всей души желаю всем процветания и прогресса, успехов в экспериментах, прорывных проектов. Энтузиазм, энергия и неутолимая жажда совершенствовать мир вокруг всегда были отличительными чертами нашего народа, теми качествами, которые мы, ученые и преподаватели, пронесли сквозь века, соединив традиции и культурные ценности с научными открытиями и современными новшествами. Желаю никогда не жалеть своих сил и стараний в работе, чтобы теоретическая база всегда дополнялась практическими навыками, новыми идеями и открытиями! Дорога знаний – это дорога к прогрессу. Пусть у каждого будет миллион возможностей для воплощения идей, совершенствования себя и мира вокруг. Помните, кладезь знаний – та ноша, которая никогда не потянет вниз.

Дорогие казахстанцы! Мы, ученые, впрочем, как и дети, любопытны, интересуемся всем новым, любим эксперименты, открытия, альтернативные пути решений, творческие идеи и мечтаем изменить мир к лучшему! Пусть Наурыз принесет в нашу жизнь успехи в передовых начинаниях, прорывы, весомый вклад в развитие общества. Энтузиазм, смекалка, неуемная энергия и страсть к исследованиям – это путь в будущее!

Вновь побеждают свет и тепло

Арыстан Курманов,

заслуженный деятель

культуры РК

Наурыз – один из самых почитаемых и долгожданных праздников в Казахстане. Именно с него начинали год в древности, и поныне Наурыз символизирует обновление природы, начало новой жизни, а также победу тепла над холодом, света над тьмой.

Для меня этот весенний праздник ассоциируется с независимостью, государственным суверенитетом Республики Казахстан. Я горжусь, что был организатором первого празднования Наурыза в поселке Восточный в то время еще Тургайской области. Администрация совхоза выделила финансирование, я специально ездил в Алма-Ату, покупал традиционную казахскую одежду, украшения, призы, подарки... Это было одно из шикарных и крупномасштабных празднований Наурыза. Представляете, за одним огромным столом собирался весь поселок, проводились спортивные состязания, национальные обряды... С тех пор этот праздник прочно вошел в жизнь нашего государства, в каждую семью.

Я желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, благополучия, единения, взаимопонимания. Пусть в нашей стране будут мир и порядок, пусть каждый казахстанец с гордостью растит своих детей и прикладывает все усилия, чтобы наше молодое государство становилось все крепче и увереннее, даря своим граж­данам благополучие и стабильность.

Возвращение к истокам

Асылы Осман, член АНК, руководитель Азербайджанского этнокультурного центра Алматинской области

Из истории нам известно, что пришедший из глубины веков Наурыз мейрамы широко отмечался в Степном крае вплоть до 1926 года. Но потом на фоне сталинских репрессий праздник запретили, посчитав его религиозным пережитком прошлого. Хотя с религией Наурыз не связан, так как появился задолго до возникновения ислама. И только в 1988 году благодаря бывшему министру культуры Казахстана Узбекали Джанибекову старинную традицию встречи нового года по восточному календарю возродили. А с обретением независимости

Наурыз вошел в календарь официальных праздничных дат республики.

Как представитель старшего поколения, помню, как в былые времена приход весны праздновали только в маленьких аулах, и то подпольно. Люди тайком ходили друг к другу в гости, украдкой готовили наурыз-коже. О массовых гуляньях речи, конечно, не шло. Поэтому мы безмерно рады возвращению к истокам и особенно новому формату празднования, формируемому по инициативе Главы государства. Нынче Көрісу күні отметили с небывалым размахом не только в Западном Казахстане, но и по всей стране. Наурыз заиграл новыми яркими красками, олицетворяя собой не только пробуж­дение природы после долгой зимней спячки, но и такие незыблемые духовные ценности, как благотворительность, милосердие.

Наурыз всегда был и останется праздником единения народа, которое невозможно без сохранения культурных традиций, воспитания патриотизма. Немаловажным фактором сближения всех казахстанцев является государственный язык. Мы должны всеобщими усилиями поднять қазақ тілі на должный уровень, потому как взаимопонимание приходит только через общение.

От всей души поздравляю казахстанцев с нас­туплением нового года! Пусть крепнут единство народа, дружба и согласие представителей разных этносов и конфессий!

Созидание во имя будущего

Гулбану Сейтжанова,

директор КГУ «Қоғамдық келісім» области Улытау

В весенний праздник Наурыз хочу пожелать казахстанцам радости, изобилия и благополучия под общим шаныраком! Давайте с оптимизмом смотреть в будущее и верить в торжество добра и справедливости!

КГУ «Қоғамдық келісім» объединяет и тесно сотрудничает с этнокультурными объедине­ниями области, советами матерей и старейшин. Наурыз как главный праздник весны для всех казахстанцев – большое событие, объединяющее народ в самых лучших и добрых начинаниях. Через экологические акции мы вместе заботимся о природе, окружающей среде, стараемся воспитать в молодом поколении ответственное отношение к родному краю, нашему общему дому. Культурные мероприятия, выставки и спортивные соревнования не только способствуют сохранению наших народных традиций и обычаев, они укрепляют добрососедские отношения и семейные связи.

День весеннего равноденствия – древний праздник, который берет свое начало из глубины веков. Наши предки верили, как и мы сегодня, что Наурыз мейрамы – это воплощение духовности и жизнелюбия, праздник воспевает высшие ценности человечества – сострадание и милосердие. Он также означает обновление, стремление к новому этапу нашей жизни, который сегодня ознаменован экономическими и политическими реформами в нашей стране. Наше прекрасное будущее возможно лишь при условии полной консолидации общества.

Наши национальные ценности, воплощающие в себе уважение к старшему поколению, истории, труду, чувство ответственности, – это основа дальнейшего развития страны и каждого казахстанца. По традиции мы встречаем праздник с открытой душой и чистыми помыс­лами. И пусть сама атмосфера весны придаст нам решимости и вдохновения созидать во имя будущих поколений!