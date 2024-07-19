Навсегда в наших сердцах: казахстанцы вспоминают фигуриста Дениса Тена

Звезды, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Ровно шесть лет прошло со дня трагической гибели выдающего спортсмена, завоевавшего для Казахстана первую в истории страны олимпийскую медаль в фигурном катании, сообщает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Народного любимца, звездного фигуриста Дениса Тена называли принцем льда. Посмотреть на его выступления приходили тысячи болельщиков. Казалось, что впереди у талантливого парня большие перспективы и новые карьерные достижения. Однако новость о его кончине в 2018 году потрясла всю мировую общественность.

Денис Тен родился 13 июня 1993 года в Алматы. Он являлся потомком известного корейского генерала Мин Гын Хо. Начал кататься на коньках в 1999 году. В 2003 году по приглашению тренера Елены Буяновой Денис переехал в Москву и стал тренироваться в клубе ЦСКА.

В 2006 году в 12-летнем возрасте Тен выиграл взрослый чемпионат Казахстана. С 2006 года он начал выступать на международном уровне. Через несколько лет мальчик смог пробиться в финал юниорской серии гран-при, выиграв белорусский этап. Эта медаль стала первой в истории фигурного катания Казахстана. В финале, проходившем в Южной Корее, Тен стал пятым.

В марте 2009 года Денис принял участие во взрослом чемпионате мира в Лос-Анджелесе. Заняв итоговое восьмое место, Тен впервые за всю историю фигурного катания Казахстана заработал для страны две путевки на Олимпиаду в мужском одиночном катании.

Кроме фигурного катания, он занимался теннисом, акробатикой, тхэквондо, карате, плаванием, танцами, живописью, музыкой и пением. На его счету серебряная медаль на хоровой Олимпиаде в Пусане (Корея). Преданные поклонники знали, что он сочинял песни, пробовал себя в качестве режиссера.

Также спортсмен, обладающий неповторимым исполнительским стилем, принимал участие во всевозможных благотворительных акциях.

На Олимпийских играх - 2014 в Сочи Денис смог завоевать бронзовую медаль — первую олимпийскую награду в фигурном катании за всю историю независимого Казахстана.

В 2018 году самый титулованный фигурист Казахстана выступил вместе со звездами мирового фигурного катания в Астане с авторской программой «Денис Тен и друзья».  

19 июля стало известно, что на фигуриста напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел в Алматы около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Врачи боролись за жизнь Дениса, но спасти его не удалось. Ему было всего 25 лет. 

Прославленный фигурист внес огромный вклад в развитие спорта Казахстана. За свой короткий, но яркий жизненный путь он завоевал множество титулов и наград, в том числе: заслуженный мастер спорта РК, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, пятикратный чемпион Казахстана.

В соцсетях казахстанцы выражают благодарность за то, что он даже после смерти продолжает быть примером высокого профессионализма для нового поколения спортсменов, так как его имя золотыми буквами вписано в историю отечественного спорта. 

 

 

#память #Денис Тен #фигурист

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