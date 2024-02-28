Найдены родители подкидыша в Караганде

Фото: ДП Карагандинской области

Напомним, на днях в центр оперативного управления (ЦОУ) Караганды поступил звонок от мужчины, что у подъезда одного из домов Юго-восточного сектора обнаружен новорожденный ребенок.

Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

– В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции установлены 29-летний мужчина и 22-летняя женщина, которые подозреваются в оставлении ребенка в опасности. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Ернат Калиакпаров.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.