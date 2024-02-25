Младенца оставили у подъезда дома в Караганде

Фото: МВД РК

Вчера в центр оперативного управления (ЦОУ) Караганды поступил звонок от мужчины, что у подъезда одного из домов Юго-восточного сектора обнаружен новорожденный ребенок.

«Прибывший наряд полиции передал новорожденного мальчика врачам скорой помощи. В настоящее время полицейские устанавливают мать ребенка и обстоятельства произошедшего», - сообщает информационный портал МВД РК.

Возбуждено уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.