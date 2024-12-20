Назгуль Естеусизова избрана микрофинансовым омбудсменом Казахстана

Кадровые назначения , Банки и финансы
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Микрофинансовый омбудсмен избирается сроком на три года

Фото: пресс-служба АРРФР

По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом избрана Естеусизова Назгуль Карасовна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР

Естеусизова Назгуль Карасовна имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.

Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заемщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.

Институт микрофинансового омбудсмена создан в реализацию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного главой государства 19 июня текущего года.

Микрофинансовый омбудсмен избирается сроком на три года из числа кандидатов, предложенных Советом представителей и согласованных Агентством.

Решение микрофинансового омбудсмена обязательно для исполнения микрофинансовой организацией и коллекторским агентством. Услуги микрофинансового омбудсмана – бесплатные.

Перед обращением к микрофинансовому омбудсману заемщик должен обратиться к своему кредитору. Омбудсмен не рассматривает обращения принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.

Более подробная информация о микрофинансовом омбудсмене и о том, как к нему обратиться доступна по ссылке.

По состоянию на 1 декабря 2024 года, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.

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