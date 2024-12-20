Назгуль Естеусизова избрана микрофинансовым омбудсменом Казахстана

Микрофинансовый омбудсмен избирается сроком на три года
По итогам заседания Совета представителей большинством голосов микрофинансовым омбудсменом избрана Естеусизова Назгуль Карасовна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР
Естеусизова Назгуль Карасовна имеет высшее экономическое и юридическое образование, является магистром юридических наук. Имеет стаж работы в банковском секторе. До избрания микрофинансовым омбудсменом занимала должность председателя Национальной палаты коллекторов Казахстана.
Перед омбудсменом поставлены задачи по обеспечению защиты прав клиентов микрофинансовых организаций и содействию в разрешении споров между заемщиками и микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами.
Институт микрофинансового омбудсмена создан в реализацию закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», подписанного главой государства 19 июня текущего года.
Микрофинансовый омбудсмен избирается сроком на три года из числа кандидатов, предложенных Советом представителей и согласованных Агентством.
Решение микрофинансового омбудсмена обязательно для исполнения микрофинансовой организацией и коллекторским агентством. Услуги микрофинансового омбудсмана – бесплатные.
Перед обращением к микрофинансовому омбудсману заемщик должен обратиться к своему кредитору. Омбудсмен не рассматривает обращения принятые к рассмотрению судом и/или по которым имеется судебный акт, вступивший в законную силу, а также направленные повторно при отсутствии новых обстоятельств дела.
Более подробная информация о микрофинансовом омбудсмене и о том, как к нему обратиться доступна по ссылке.
По состоянию на 1 декабря 2024 года, в Казахстане действуют 220 микрофинансовых организаций, 215 кредитных товариществ, 199 коллекторских агентств и 497 ломбардов.