Назначен новый прокурор Актюбинской области

Кадровые назначения
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Гульмира Кунапия
корреспондент

О кадровых назначениях в органах прокуратуры сообщили в ГП

Фото: пресс-служба ГП РК

По согласованию с главой государства приказом генпрокурора старший советник юстиции Марат Баянович Абишев назначен прокурором Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана 

До назначения он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры.

Марат Абишев имеет значительный опыт работы, включая руководство профильным подразделением центрального аппарата и координацию деятельности органов прокуратуры в сфере защиты общественных интересов. Он курировал выполнение задач, поставленных президентом страны, в том числе сопровождение крупных инвестиционных проектов, возврат государству неиспользуемых земель, защиту трудовых прав граждан и социально уязвимых категорий населения.

Абишев М.Б. родился 5 сентября 1979 года в Караганде.

Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора города Жезказган Карагандинской области. Позже работал в Генпрокуратуре в должности прокурора, а затем старшего прокурора управления департамента по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам.

Также занимал должность судьи Зыряновского районного суда ВКО. В разные годы последовательно работал старшим прокурором управления, начальником отдела, заместителем начальника департамента по представительству интересов государства в судах Генпрокуратуры, заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области, замглавы аппарата Генпрокурора.

Общий стаж работы в органах прокуратуры превышает 22 года. За профессиональные достижения награжден орденом «Айбын» II степени и медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

#назначение #Актюбинская область #прокуратура #Марат Абишев

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