Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Распоряжением Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак».



Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».



В 2012-2018 годы — руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».



В 2018-2019 годы — и.о. руководителя, руководитель управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций.



В 2019-2020 годы — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.



С мая 2020 года по февраль 2022 года являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С февраля 2022 года был заместителем руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.