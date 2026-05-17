Разработал ИИ- систему для диагностики рака: казахстанского школьника наградили в США

Таразский старшеклассник добился успехов на международной арене с проектом «Система автоматического выявления злокачественных опухолей на основе машинного обучения»

Казахстанского школьника, разработавшего систему выявления рака с помощью искусственного интеллекта, наградили в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По данным ведомства, в городе Финикс завершилась Всемирная научно-инженерная выставка Regeneron ISEF 2026. В одном из самых престижных научных конкурсов мира в этом году приняли участие около 1700 молодых исследователей из более чем 60 стран,

Казахстан на международной арене представили семь школьников с пятью научными проектами. По итогам конкурса учащийся 11 класса таразской Интеллектуальной школы Арнур Артыкбай был удостоен специальных наград.

За проект «Система автоматического выявления злокачественных опухолей на основе машинного обучения» он получил денежную премию в размере 400 долларов от MAWHIBA Foundation, а также образовательный грант в Университет нефти и полезных ископаемых имени короля Фахда (KFUPM) в Саудовской Аравии.

Проект направлен на раннее и точное выявление онкологических заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта.

К слову, Regeneron ISEF – одна из крупнейших и наиболее авторитетных мировых площадок для школьных научно-инженерных проектов. Конкурс поддерживается международными организациями и крупными технологическими компаниями.

Одним из партнеров выступает MAWHIBA Foundation – фонд Саудовской Аравии, занимающийся поддержкой одаренных детей и молодых ученых, а также развитием талантов в сфере науки, технологий и инноваций на международном уровне.

Казахстан принимает участие всемирном конкурсе в качестве национального партнера с 1999 года.