Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО

В алматинских горах, вблизи Большого Алматинского озера, на высоте 2500 метров над уровнем моря, турист 1990 года рождения, гражданин Китая, получил травму колена и обратился за помощью к спасателям для спуска с горной местности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС



После поступления сигнала на место происшествия были направлены сотрудники Службы спасения ДЧС города Алматы и бригада Центра медицины катастроф.

С использованием переданной геолокации спасатели быстро установили местонахождение туриста и добрались до него в условиях горного рельефа.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и организовали его спуск с горы.



Турист передан врачам Центра медицины катастроф для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.