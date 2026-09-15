Назначен замдиректора ТРК Президента

Фото: facebook.com/erkezhank

Еркежан Кунтуган ранее уже работала работала в структуре ТРК, занимая должность креативного директора. Также она работала исполнительным продюсером Atameken Business и креативным продюсером телеканала "Евразия".

На посту замдиректора ТРК Президента она будет участвовать в координации ключевых направлений деятельности Телерадиокомплекса – развитии телевизионного контента, информационных и творческих проектов, а также совершенствовании производственных процессов.