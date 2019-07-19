Назначен заместитель министра внутренних дел РК

Арыстангани Заппаров назначен заместителем министра внутренних дел РК, передает Kazpravda.kz.
"Распоряжением Главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Отмечается, что Абисатов Махамбет Хайржанович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.
Арыстангани Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.
В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД.
В разные годы возглавлял управление полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, управление полиции Алатауского района ДП Алматы, управления полиции Степногорска ДП Акмолинской области, работал первым заместителем начальника ДП Актюбинской области.
С января 2018 года работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан. В апреле 2019 года был назначен начальником ДП Кызылординской области.
"Распоряжением Главы государства Заппаров Арыстангани Расилханович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.
Отмечается, что Абисатов Махамбет Хайржанович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.
Арыстангани Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, Юридический институт Академии МВД Республики Казахстан.
В органах внутренних дел служит с ноября 1993 года на различных оперативных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Имеет опыт работы на руководящих должностях территориальных подразделений ОВД.
В разные годы возглавлял управление полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области, управление полиции Алатауского района ДП Алматы, управления полиции Степногорска ДП Акмолинской области, работал первым заместителем начальника ДП Актюбинской области.
С января 2018 года работал начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан. В апреле 2019 года был назначен начальником ДП Кызылординской области.