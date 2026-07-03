Республиканский чемпионат по асык ату пройдет в Астане ко Дню столицы

В честь Дня столицы с 3 по 6 июля в Астане будет проходить XII командный чемпионат Республики Казахстан по асық ату среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

В традиционных республиканских соревнованиях примут участие лучшие спортсмены из всех регионов страны. Всего за звание чемпионов Казахстана поборются около 120 участников.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 4 июля в 12:00 в спортивном комплексе «Аспан».

По итогам соревнований победители, занявшие первые места, получат путёвки на чемпионат Азии, который состоится в следующем году. Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, получат право выступить на Кубке мира.

Победители и призеры будут включены в состав национальной сборной Республики Казахстан.

Торжественная церемония закрытия чемпионата и награждение состоятся 6 июля в 11:00.

Стоит отметить, что XII командный чемпионат Республики Казахстан проводится в рамках празднования Дня столицы и является одним из важных спортивных мероприятий, направленных на популяризацию национальных видов спорта, продвижение здорового образа жизни, а также сохранение и развитие традиционных игр казахского народа среди молодого поколения.