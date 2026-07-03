Во благо построения Справедливого Казахстана

Основной закон вступил в силу, открыв новый этап развития страны. Завершен масштабный процесс обновления конституционно-правовой системы, и сегодня перед государством, научным и экспертным сообществом стоят задачи по осмыслению содержания реформ и их практической реализации. Этим вопросам был посвящен международный круглый стол «Новая Конституция Казахстана: институциональные изменения и развитие правового государства», организованный Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева.
В работе приняли участие ведущие казахстанские и зарубежные ученые, судьи, представители научных и экспертных организаций, обсудившие значение Конституции, институциональные преобразования и перспективы дальнейшего развития правового государства.
Ниже мы публикуем выступления участников круглого стола.