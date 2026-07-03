Во благо построения Справедливого Казахстана

Ерлан Сыдыков, ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева:

– Наш международный круг­лый стол проходит в исторический момент: 1 июля 2026 года официально вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Теперь мы стоим на пороге следующего важнейшего шага – дальнейшее совершенствование правовой системы будет осуществлять Курултай.

Любая конституционная реформа достигает целей не в момент подписания законов, а тогда, когда ее принципы становятся частью общественной практики. Этот тектонический сдвиг ставит перед наукой принципиально новые задачи. Ответом ЕНУ на вызовы эпохи стало создание Научно-исследовательского института конституционализма и цифрового права. Он развернет работу по трем магистральным направлениям.

Первое – развитие методологии превентивного конституционного аудита законопроектов, что позволит исключить правовые пробелы на стадии их проектирования. Второе – внедрение в отечественную практику института Amicus Curiae («друга суда») для независимой экспертной поддерж­ки органов конституционного контроля. Третье – формирование школы цифрового конституционализма, призванной выработать стандарты алгоритмической этики и защитить цифровые права граждан в эпоху искусственного интеллекта.

Конституция начала жить в настоящем времени. Наша общая цель – направить весь интеллектуальный потенциал академического сообщества на то, чтобы обеспечить достойную, эффективную и безупречную практическую реализацию новых конституционных норм и принципов.

Еркин Онгарбаев, судья Конституционного суда Республики Казахстан, д. ю. н., профессор:

– Вступление в силу новой Конституции­ означает глубинную перестройку конституционных основ правопорядка и всей системы государственного управления. Как практикующий судья и член Конституционной комиссии, отмечу: Конституция, развивая идеи и программные выступления Президента

Касым-Жомарта Токаева, который является инициатором и вдохновителем конституционной реформы, концептуально переформатирует все правовое поле страны вокруг абсолютной ценности – защиты человеческого достоинства. Приоритетом государственной политики на деле становится не абстрактный государственный интерес, а реальная безопасность, права и свободы человека и гражданина.

Для Конституционного суда наступает качественно новый этап деятельности. Закрепленная статьей 15 Конституции неотчуждаемость прав человека накладывает на органы конституционного контроля особую ответственность. Суд становится главным правовым фильтром страны. Наша прямая задача – оценивать любые принимаемые нормативные акты исключительно через призму гуманизма.

Реформа материализует конституционные гарантии: усиливается независимость судейского корпуса, меняется порядок иммунитетов правоохранителей, а пенитенциарная система переориентируется с карательной логики на исправление и защиту прав личности. Новый Основной закон запущен. Теперь дело за юридическим сообществом, компетентными органами, которые обязаны внедрить эти высокие стандарты в повседневную жизнь, судебную, следственную и иную правоприменительную практику.

Чолпонкул Арабаев, вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики:

– Благодарю вас за предоставленную возможность участия и выступления на мероприятии, представляющем собой уникальную платформу для обсуждения темы «Новая Конституция Рес­публики Казахстан: глобальные тренды и национальная идентичность».

Как известно, новая Конституция была принята по итогам общенационального референдума, прошедшего 15 марта. В результате этого события Основной закон 1995 года, регулировавший политическую систему страны на протяжении более чем трех десятков лет, утратил свою юридическую силу.

По официальным данным Цент­ральной комиссии референдума, в голосовании приняли участие 73,12% граждан, обладающих правом голоса, и новую редакцию поддержали 87,15% участников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вступление Конституции в силу началом «масштабного обновления основ казахстанской государственности». Новый Основной закон выступает одновременно щитом против глобальных штормов и стратегическим компасом, который соединяет в себе передовые мировые тренды с глубинным культурно-историческим кодом казахского народа.

Перечислю только некоторые новации. Во-первых, это ответ на вызовы, связанные с переходом к новому глобальному технологическому укладу. Во-вторых, это акцент на развитии зеленой экономики и человеческого капитала в стране. В-третьих, это стремление к интеграции суверенитета и национальной идентичности.

Самая уникальная черта Конституции – гармоничное возвращение традиционных институтов степной демократии в современную систему сдержек и противовесов. Данные институты усиливают независимость государства, укрепляют общественный договор и делают диалог между властью и обществом по-настоящему прямым и доверительным.

Этот факт подтверждается соз­данием в Евразийском нацио­нальном университете имени Льва Гумилева Института конституционализма и цифрового права,­ который полностью соответствует современным требованиям и реализует идеи Конституции, а также обеспечивает правоприменение новых конституционных законов, регулирующих функционирование представительного органа и иных государственных институтов.

Индира Рыстина, проректор ЕНУ, PhD:

– Конституционные реформы обычно оценивают через изменения политических институтов. В центре внимания оказываются перераспределение полномочий, новые механизмы формирования органов власти, развитие системы сдержек и противовесов. Все это, безусловно, определяет содержание политической реформы. Однако главная идея Конституции Казахстана, на мой взгляд, заключается в том, что она отвечает на принципиальный вопрос: для кого существует государство? Ответ очевиден – для человека.

Восстановление Конституционного суда предоставило граж­данам возможность напрямую обращаться за защитой своих конституционных прав. Закреп­ление обязанности государства создавать условия для развития науки, образования и инноваций отражает понимание того, что главным ресурсом XXI века становится человеческий капитал. Положение о бережном отношении к природе расширяет ответственность перед будущими поколениями, а развитие институтов представительной демократии и общественного участия усиливает связь между обществом и властью.

Таким образом, Конституция задает гораздо более широкий горизонт, чем устройство государственных институтов. Она определяет систему ценностей, вокруг которой выстраивается государственная политика. Справедливость, закон и порядок, уважение к достоинству человека, ответственность, солидарность, стремление к знаниям и созидательному труду становятся ориентирами долгосрочного развития страны.

Конституция Казахстана все больше приобретает именно такое содержание. Именно в этом, на мой взгляд, заключается главное политическое значение конституционной реформы. Она изменила не столько архитектуру государственной власти, сколько философию развития, поставив в центр человека, его возможности, знания, достоинство и будущее.

Георг Михаэль Геск, доктор права, профессор Университета Оснабрюк (Германия):

– Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан.­ Это историческое событие, поскольку после более чем 30 лет мирного развития страна не только сумела утвердиться как демократическое общество, но и стала государством, которое не боится своих граждан, а опирается на их волю. Народ был призван проголосовать за Конституцию и высказался в ее пользу. Голосование прошло без принуждения. Уже сам тот факт, что Основной закон был принят большинством населения страны в рамках референдума, показывает, насколько важен этот документ. Государство,­ которое спрашивает мнение своего­ народа, обладает большим стратегическим преи­муществом, поскольку имеет легитимность, основанную на демократии на низовом уровне.

В Конституции мы видим, что казахское общество опирается на свои традиции – традиции степи воспринимаются как положительная историческая данность и как прочная основа современности, поэтому они имеют не только историческое значение. В то же время она не является аргументом против других: общество признается сложным и многообразным, при этом различные этнические группы Казахстана обладают свои­ми правами, но реализуют их в атмосфере терпимости.

Таким образом, мы видим Конституцию, которая признает и защищает индивидуальные и коллективные права. Их важность заключается в толковании законов.

Я очень рад узнать, что при Евра­зийском университете создан Институт конституционализма и цифрового права. Убежден, что он внесет чрезвычайно важный вклад в воплощение идей Конституции в реальной жизни и станет авторитетной научной и профессиональной площадкой для укрепления провозглашенного принципа «Закон и Порядок».

Жанара Джигитекова, директор Института законодательства и правовой информации РК:

– Вступление в силу новой Конституции знаменует собой фундаментальный этап модернизации всей государственно-правовой парадигмы страны. Основной закон – это вектор развития, но его полноценное функционирование невозможно без комплексной конституцио­нализации всего отраслевого законодательства. Чтобы пред­отвратить межотрас­левые коллизии, в стране были приняты беспрецедентные по скорости и системности меры, рамки которых четко определил Глава государства.

Наш Институт законодательства и правовой информации принял на себя основную аналитическую нагрузку: научно-экспертным сообществом были проведены экспресс-экспертизы­ десятков законопроектов. К моменту вступления Основного закона в силу Парламентом проделана титаническая работа – приняты фундаментальные законы и внесены сквозные поправки в более чем 70 действующих кодексов.

Важнейшей вехой правовой реформы стало сужение самого понятия «законодательство»: во всех кодексах формулировка «законодательные акты» заменена на «законы». Это означает возврат к классической доктрине верховенства Закона, исключающей практику, когда подзаконные акты ведомств могли двояко трактовать волю законодателя. Ключевые права и обязанности граждан теперь регулируются исключительно актами высшей юридической силы.

Законодательный фундамент для новой конфигурации государственного управления не просто подготовлен – он безу­пречно выверен. Сегодня главная задача юридического, академического и научного сообщества Казахстана – обеспечить безу­пречное правоприменение обновленного законодательства во благо построения Справедливого Казахстана.

Фридерик Цоль,

доктор права, профессор Ягеллонского университета (Польша):

– Вступление в силу новой Конституции Казахстана является исторической вехой в жизни республики.

Геополитическое положение Казахстана – определяющий фактор, и Основной закон, вступающий в силу, необходимо рассматривать через призму этой особой ситуа­ции. Важной чертой советской правовой системы был своего рода правовой нигилизм. Ценности, провозглашенные в основополагающих актах соответствующих конституций, зачас­тую оставались лишь на уровне деклараций и не отражали реальность жизни общества и фактический способ осуществления власти правящими кругами. Изу­чение Конституции Республики Казахстан также представляет собой вызов для меня, человека из Польши, страны, которая также находилась под влиянием коммунистического режима и советского господства, но принадлежит к другой культурной традиции.

Чтобы оценить, насколько система соблюдала принцип демократии, недостаточно иметь хорошо организованную институциональную структуру. Необходимо также соблюдать внутреннюю демократию внутри политических партий. Даже если их много, но они внутренне не демократичны, демократия будет постоянно ослабевать. Насколько я понимаю, теперь политические партии получат на основе принципов новой Конституции больше власти.

Документ закладывает основу для верховенства закона. Он является ответом на многие вызовы, стоящие перед Казахстаном с его традициями, геополитическим положением, социальным составом и территорией. Все эти факторы необходимо тщательно учитывать. Я надеюсь и верю, что Конституция укрепит суверенитет республики, ее национальную самобытность, приверженность принципам верховенства закона, основным правам и демократии. Ее содержание, нормы и идеи позволяют это сделать. Однако общество должно всегда следить за соблюдением своих прав и демократических принципов.

Ермек Абдрасулов, и. о. директора Института конституционализма

и цифрового права:

– 1 июля Казахстан официально перешагнул порог новой вехи своего исторического развития. Позади остался колоссальный по своей интенсивности и масштабу этап правотворчества.

Основное бремя этого уникального законодательного марафона легло на плечи Парламента, который символично завершил свою историческую работу 30 июня. За этот сверх­короткий по юридическим меркам срок депутатский корпус и ученые проделали титанический труд, приняв пакет фундаментальных конституционных законов и оперативно обновив более 70 действующих кодексов.

При этом главным бенефициаром реформы провозглашен Человек. Именно вокруг развития человеческого капитала, защиты прав граждан и укрепления независимости правосудия выстроена вся логика обновленного государственного устройства.

В этой связи принципиально важным становится воп­рос формирования новой правовой культуры. Как справедливо отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, корень многих правонарушений в стране кроется в недостаточном уровне правовой грамотности, поэтому прямо заявил о необходимости масштабного правового просвещения.

В рамках реализации этой сугубо практической задачи Правительством был утвержден специальный план мероприятий по разъяснению Конституции, предусматривающий введение во всех высших учебных заведениях курса «Основы права». Как представитель академического сообщества, я призываю уполномоченные органы солидарно поддержать нашу общую позицию по обязательному включению этой дисциплины в образовательные программы всех вузов страны.