Назначен заместитель председателя Комитета гражданской авиации

Кадровые назначения, Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Приказом руководителя аппарата Министерства транспорта РК на должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации назначен Дархан Катышев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Катышев Дархан Маратович родился в 1983 году в Ерейментау, Акмолинской области. В 2020 году окончил Академию гражданской авиации РК по специальности «Авиационная техника и технологии», в 2004 году - Костанайский юридический институт МВД РК по специальности «Юриспруденция». Является выпускником Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в органах внутренних дел РК. В 2008-2009 годах работал экспертом, главным экспертом в юридическом департаменте Министерства транспорта и коммуникаций РК, в 2009-2019 гг. - руководителем управления по авиационной безопасности КГА МИИР РК, в 2019-2023 гг. - директором департамента авиационной безопасности АО «Авиационная администрация Казахстана».

С августа 2023 года занимал должность директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта РК.

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