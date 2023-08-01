Назначение каких пособий и соцвыплат ускорят в Казахстане

Более 114 млн тенге позволила сэкономить автоматизация государственных услуг социально-трудовой сферы в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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По итогам 1-го полугодия 2023 года благодаря оптимизации и переводу в проактивный формат госуслуг социально-трудовой сферы удалось сэкономить более 114 млн тенге из бюджета.

Из процесса оказания госуслуг были сокращены подписанты и исключены некоторые сотрудники.

«Так, в конце 2022 – начале 2023 года были автоматизированы 3 госуслуги: назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степеней, назначение государственного социального пособия по инвалидности и назначение единовременной выплаты на погребение.

По ним был полностью исключен человеческий фактор.

Потенциальным услугополучателям направляется SMS-сообщение о возможности получения услуги в проактивном формате. При получении ответа информационная система принимает решение о назначении пособий без участия человека, в среднем – в течение дня.

Раньше в принятии решения о назначении пособий участвовали 7 человек, и это занимало до 8 рабочих дней», – проиллюстрировали результаты в Минтруда.

Кроме того, упрощен порядок рассмотрения заявлений еще по 3 пособиям и соцвыплатам: пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком, социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, а также социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

В рамках оптимизации было исключено участие в этом процессе сотрудников государственной корпорации «Правительство для граждан», что позволило сократить срок оказания услуги с 8 до 4 рабочих дней.

«До конца 2023 года в аналогичном порядке планируется сократить срок рассмотрения заявлений еще по 4 видам услуг: назначение пособия многодетной семье, социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, социальной выплаты на случай потери кормильца, специального государственного пособия лицам с инвалидностью 1-й, 2-й и 3-й групп», – сообщили в МТСЗН.