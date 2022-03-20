На 31 марта назначены торги по передаче аэропорта Петропавловска в доверительное управление, сообщает Kazpravda.kz.



Аэропорт Петропавловска, как сообщается на портале «Электронная торговая площадка», выставлен на аукцион по передаче в доверительное управление с правом последующего выкупа. Стартовая цена – 5,6 млрд тенге (у аэропорта 2 894 единицы имущества). Обозначена также сумма гарантированного взноса – 846 млн тенге.



Согласно правилам аукциона, после передачи аэропорта в доверительное управление сроком на три года управляющий должен в течение 10 лет сохранять профильную деятельность. Кроме того, он обязан вложить в предприятие 1,5 млрд тенге инвестиций с предоставлением аудиторского отчета на начало каждого последующего года.



Согласно отчету, большая часть имущества петропавловского аэропорта требует ремонта, так как амортизировалась на 50–100%. Наибольшую стоимость имеет взлетно-посадочная полоса – 1,9 млрд тенге. Здание аэровокзала оценили в 700 млн тенге.



В настоящее время предприятие обслуживает всего три авиарейса – в Нур-Султан, Алматы и Шымкент. В конце 2021 года аэропорт вообще едва не закрыли в связи с приостановлением действия сертификата годности.



Станет ли посадочная полоса в аэропорту Петропавловска снова «взлеткой», покажут покупатель и время.

Фото: time.kz