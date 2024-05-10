Назван регион Казахстана с наибольшим уровнем рождаемости

Демографическую статистику за январь-март 2024 года опубликовало Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным статистиков, наибольший уровень рождаемости отмечен в Мангистауской области – 25,10 чел. на 1 000 населения, Туркестанской области – 24,71 и городе Шымкент – 23,57.

Самый высокий уровень смертности наблюдался в Северо-Казахстанской – 12,05 на 1 000 населения, Восточно-Казахстанской – 11,98 и Костанайской областях – 10,51, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

Согласно статданным, число родившихся составило 91,8 тыс. чел., число умерших – 33,4 тыс., естественный прирост населения – 58,4 тыс.

За первый квартал в РК зарегистрировано 26,7 тыс. браков и 8,8 тыс. разводов.

Ранее сообщалось, в каком регионе больше всего разводов.