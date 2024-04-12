Назван регион с наибольшим количеством разводов

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В 2023 году органами РАГС было зарегистрировано 120,8 тыс. браков в РК, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики

Общий коэффициент брачности составил 6,07 (на 1000 человек). Чаще всего в брак вступали в городе Астана, коэффициент брачности 7,46 на 1000 человек, в то время как самый низкий уровень был в Туркестанской области – 5,55 на 1000 человек.

Из числа создавших семью впервые в брак вступили 78,2% мужчин и 79,4% женщин, доля регистрации брака после развода у мужчин составила 20,4%, у женщин 18,9%.

В городской местности было зарегистрировано 80 тыс. браков (66,2%), сельской – 40,8 тыс. браков (33,8%).

Средний возраст вступления в первый брак был 27,8 лет для мужчин и 25,2 лет для женщин.

Из всех созданных браков 82,3% были моноэтническими, оставшиеся 17,7% были межэтническими.

Что касается разводов, их число в сравнении с 2022 годом уменьшилось на 9,6% и составило 40,2 тыс. разводов. В городской местности зарегистрировано 29,4 тыс. разводов (73,1%), сельской – 10,8 тыс. разводов (26,9%).

Общий коэффициент разводимости составил 2,02 (на 1000 человек). Самый высокий уровень разводимости был отмечен в ВКО, с коэффициентом 3,14 на 1000 человек, самый низкий в Туркестанской области – 0,89 на 1000 человек. Таким образом, в 2023 году на 1000 браков пришлось 333 развода (347– в 2022г.).

По продолжительности брака наибольшая доля (34,9%) разводов была среди семей, проживших в браке 1-4 года, 26,7% разводов – среди проживших вместе от 5 до 9 лет.

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