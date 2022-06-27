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Международное сотрудничество , Транспорт , Китай
Названа дата возобновления авиарейсов между Казахстаном и Китаем

Возобновляются регулярные пассажирские авиаперевозки между Казахстаном и Китаем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения и снятию ограничительных мер в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК совместно с Посольством Казахстана в Китайской Народной Республике проработал вопрос возобновления регулярного пассажирского авиасообщения между Казахстаном и Китаем.

«Так, впервые с 2020 года казахстанская авиакомпания Air Astana, начиная с 1 июля текущего года, возобновляет регулярные пассажирские рейсы по маршруту Алматы – Чэнду с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Также с 7 июля текущего года будет добавлен дополнительный рейс по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing-767 и А321 NЕО», – рассказали детали в комитете.

В свою очередь, со стороны КНР авиакомпания «China Southern Airlines» с 1 июля текущего года планирует возобновление регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Алматы – Урумчи с частотой 1 рейс в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 и Boeing-787.

«Возобновление авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя дружественными странами, а также способствует полноценному использованию планируемого к введению 14-дневного безвизового режима для граждан КНР», – отметили в КГА.

Полеты будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпаний расписанием.

Билеты доступны на официальных сайтах авиакомпаний.

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