Парламент ратифицировал Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях

Международное сотрудничество, Сенат
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, передает Kazpravda.kz  

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как отмечается в заключении к документу, Договор подписан главами двух государств 22 декабря 2022 г. в городе Ташкенте.
Договор направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене. 

Стороны, в соответствии с положениями Договора, содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. 

Согласно статье 4 Договора, стороны учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности Высшего межгосударственного совета возлагается на Совет министров иностранных дел. 
Стороны тесно взаимодействуют в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и другие.

«Союзнические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан строятся на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ сторон, а также добросовестного выполнения взаимных обязательств. Ратификация Договора позволит вывести казахстанско-узбекские отношения на новый уровень взаимодействия, двустороннего сотрудничества, а также устойчивого экономического развития двух государств», - говорится в заключении.

#Парламент #Узбекистан #договор

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