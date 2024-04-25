Парламент ратифицировал Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях, передает Kazpravda.kz

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Как отмечается в заключении к документу, Договор подписан главами двух государств 22 декабря 2022 г. в городе Ташкенте.

Договор направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

Стороны, в соответствии с положениями Договора, содействуют укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств.

Согласно статье 4 Договора, стороны учреждают Высший межгосударственный совет, возглавляемый главами государств. Координация деятельности Высшего межгосударственного совета возлагается на Совет министров иностранных дел.

Стороны тесно взаимодействуют в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и другие.