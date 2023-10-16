Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"

Во время концерта группы "Ирина Кайратовна" в Астане на сцене внезапно потерял сознание мобилограф Шахназ Жылкайдаров. Группа завершила концерт раньше времени, сообщив зрителям о смерти 21-летнего участника команды

Фото: t.me/zhilkaidarov1

Сегодня медики назвали предварительную причину смерти молодого человека.

"14 октября тело Жылкайдарова Шахназа было доставлено в Институт судебных экспертиз для производства судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреонекроз.



Точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования. Данные исследования проводятся до двух недель", – сообщили в управлении здравоохранения Астаны.

Слова соболезнования группа выразила на своей странице в Instagram.

"Наши глубокие соболезнования и сердечные слова поддержки направляются семье Шахназа. Мы с вами разделяем боль и потерю, которые переживаем в этот тяжелый момент. Команда ИК окажет всю необходимую помощь семье Шахназа", – говорится в их посте.

Группа перенесла концерты, запланированные на 14-15 октября 2023 года, на новые даты.

"Сообщаем вам, что концерты переносятся на новые даты. Все ранее купленные билеты вы можете вернуть или перенести на следующий концерт. Мы выражаем глубокую благодарность всем нашим партнёрам и коллегам, кто оперативно поддержал нас в этот непростой момент. Спасибо за понимание и содействие!", – написала "Ирина Кайратовна".

Участники группы добавили, что предстоящий тур группы по Европе будет посвящен памяти и уважению Шахназа".





