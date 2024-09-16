Названа причина отравления школьников в Мангистау

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

По итогам эпидемиологической проверки были выявлены грубые санитарные нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, с 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, зарегистрировали групповое пищевое отравление. Более 400 детей пожаловались на рвоту, слабость, температуру. Около 100 из них были госпитализированы. 

Специалисты лаборатории Национального  центра экспертизы Мангистауской области провели внеплановую эпидемиологическую проверку. Были взяты пробы готовых пищевых продуктов, воды и у персонала кухни.

В ходе исследования столовой выявлены грубые санитарные нарушения. В частности, в пробах приготовленных пищевых продуктов лабораторно доказано наличие патогенных бактерий (картофельное пюре, котлеты из мяса птицы, соус и компот). В 20% взятых проб мазков доказано наличие кишечных бактерий. У 6 специалистов столовой выявлены стафилококки.

В лабораторных условиях доказано, что сотрудница школьной столовой (посудомойка) является переносчиком дизентерии бактериальной. Она же выполняла функции раздатчицы.

«При проверке личных медицинских книжек установлено, что 4 работника столовой прошли фиктивный медицинский осмотр. По данному факту направлено письмо в областную прокуратуру и областной департамент внутренних дел. В настоящее время Мунайлинским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 304 УК РК, начато досудебное расследование. Эти условия привели к возникновению кластерных бактериальных инфекционных заболеваний кишечника», – резюмировал и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров.

Ранее стало известно, что на сегодня все 98 детей получили стационарное лечение в инфекционном отделении областной многопрофильной детской больницы.

В данное время они выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства. После этого случая в Казахстане проверят все школьные столовые. 

 

#отравление #школьники #Мангистауская область #пища #департамент санитарно-эпидемиологического контроля

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