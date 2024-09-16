Массовое отравление детей в Мангистау: почти 100 человек выписаны из больницы

Состояние здоровья детей не вызывает опасений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня все 98 детей, пострадавших в результате инфекции, получили стационарное лечение в инфекционном отделении областной многопрофильной детской больницы. В данное время они выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства.

Напомним, 6 сентября в медучреждения области с симптомами отравления, такими как повышение температуры, жидкий стул, рвота, слабость, обратились 466 учащихся общеобразовательной школы №8» Мунайлинского района.

Из них 98 были госпитализированы, в том числе два ребенка прошли лечение в отделении интенсивной терапии.

Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи и четкой координации всех ответственных органов ситуация полностью стабилизирована, состояние здоровья детей не вызывает опасений.

Напомним расследование взяли на контроль в правительстве. После этого случая, в стране проверят все школьные столовые на предмет соблюдения санитарных норм. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи отравлением детей.

После массового отравления в школьной столовой сразу наз­начили проверку. Детям оказали всю необходимую помощь, заверяют местные власти. В ситуа­цию вмешалась глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Она сообщила, что в Мангистаускую область для поддержки пострадавших было направлено несколько бригад неотложной медицинской помощи. Дополнительно в медицинских организациях заработали группы психологической помощи областного центра психического здоровья.

По поручению министра просвещения Гани Бейсембаева во всех областях и городах организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ.

6 сентября по факту отравления в школе №8 Мунайлинского района было возбуждено уголовное дело. В следственную группу вошли представители департаментов экономических расследований и полиции.