Объявлены победители чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

В Костанае финишировал лично-командный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

По информации ведомства, в заключительный день соревнований были разыграны медали в тяжёлых весах среди мужчин.

Лидеры сборной Казахстана в своих категориях Сергей Петрович и Кирилл Староверкин уверенно победили, в очередной раз став лучшими на внутренней арене. Ещё более в прямом смысле весомым оказался триумф Султана Мейрама, который опередил ближайшего конкурента на 50 кг. В супертяжелой категории первенствовал ветеран Иван Голушко.

Мужчины, до 96 кг:

1. Сергей Петрович (Акмолинская область) - 335 кг (155 в рывке + 180 в толчке)
2. Бактияр Жамалбек (Алматы) - 320 кг (145+175)
3. Бекболат Калиулы (Шымкент) - 298 кг (136+162)

До 102 кг:

1. Кирилл Староверкин (Карагандинская область) - 325 кг (150+175)
2. Темирлан Окашев (ВКО) - 317 кг (135+182)
3. Данил Бетехтин (область Жетысу) - 316 (137+179)

До 109 кг:

1. Султан Мейрам (Алматы) - 337 кг (156+181)
2. Игорь Герасименко (Акмолинская область) - 287 кг (124+163)
3. Едиль Аскаров (Алматы) - 286 кг (125+161)

+109 кг:

1. Иван Голушко (ВКО) - 330 кг (155+175)
2. Жанали Туяков (СКО) - 317 кг (140+177)
3. Антон Еременко (ВКО) - 316 кг (143+173).

Командный зачёт выиграла сборная области Жетысу.

#тяжелая атлетика #чемпионат #победители #Минтуризма

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