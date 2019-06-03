Названы победители "Жас канат-2019"

Стали известны имена победителей XXVIII Республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2019", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-центр конкурса.
Финал конкурса молодых исполнителей прошел в столичном Дворце мира и согласия.
За заветные награды боролись 5 финалистов:
– Жанболат Узакбай, 24 года (Нур-Султан);
– Олжас Оспан, 25 лет (Семей);
– Акерке Кобжасарова, 15 лет (Нур-Султан);
– Дидар Абдухалык, 18 лет (Шымкент);
– Адиль Балтабаев, 22 года (Кокшетау).
Торжественная церемония награждения в этом году проходила в новом необычном формате. Первыми итоги подводили победительницы конкурса красоты "Мисс Казахстан". Они решили вручить не один, а несколько призов – поощрительный приз для трио "Хан" – специальный сертификат для приобретения костюмов.
Вторым вице-мистером стал Жанболат Узакбай из Нур-Султана.
Первым вице-мистером стал Олжас Оспан из Семея, а мистером "Жас канат" стал Дидар Абдухалык. Акерке Кобжасаровой вручили специальный приз за сохранение национальных традиций. Наградой акима была отмечена полуфиналистка Айым Имашева из Семея.
Дипломантами в этом году стали Олжас Оспан и Акерке Кобжасарова.
Победителями XXVIII конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2019" стали:
– Адиль Балтабаев из Кокшетау – обладатель третьей премии и "бронзового крыла" конкурса;
– Жанболат Узакбай из Нур-Султана был отмечен вторым местом, получил "серебряное крыло";
– Победитель конкурса, обладатель первой премии и заветного "золотого крыла" "Жас каната" – Дидар Абдухалык из Шымкента.
Финал конкурса молодых исполнителей прошел в столичном Дворце мира и согласия.
За заветные награды боролись 5 финалистов:
– Жанболат Узакбай, 24 года (Нур-Султан);
– Олжас Оспан, 25 лет (Семей);
– Акерке Кобжасарова, 15 лет (Нур-Султан);
– Дидар Абдухалык, 18 лет (Шымкент);
– Адиль Балтабаев, 22 года (Кокшетау).
Торжественная церемония награждения в этом году проходила в новом необычном формате. Первыми итоги подводили победительницы конкурса красоты "Мисс Казахстан". Они решили вручить не один, а несколько призов – поощрительный приз для трио "Хан" – специальный сертификат для приобретения костюмов.
Вторым вице-мистером стал Жанболат Узакбай из Нур-Султана.
Первым вице-мистером стал Олжас Оспан из Семея, а мистером "Жас канат" стал Дидар Абдухалык. Акерке Кобжасаровой вручили специальный приз за сохранение национальных традиций. Наградой акима была отмечена полуфиналистка Айым Имашева из Семея.
Дипломантами в этом году стали Олжас Оспан и Акерке Кобжасарова.
Победителями XXVIII конкурса молодых исполнителей "Жас канат-2019" стали:
– Адиль Балтабаев из Кокшетау – обладатель третьей премии и "бронзового крыла" конкурса;
– Жанболат Узакбай из Нур-Султана был отмечен вторым местом, получил "серебряное крыло";
– Победитель конкурса, обладатель первой премии и заветного "золотого крыла" "Жас каната" – Дидар Абдухалык из Шымкента.