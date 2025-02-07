Не белите куртом потолок!

Некоторые из них до приезда на работу в космический городок не были знакомы с казахскими традициями, обычаями, с особенностями национальной кухни, и это порой создавало комичные ситуации...

Сталкиваюсь как-то раз с соседкой, крепкой женщиной рязанской, во дворе. Я бежала в детский сад за дочкой, а соседка приехала, как оказалось, из ближайшего к Байконыру поселка Торетам. В Торетаме рынок, богатый на сельский товар и дешевый, вот мы туда за покупками и ездили.

Соседка хвастается:

– Известь такую крупную, комковую купила. Сейчас загашу в ведерке, и после буду потолок белить, а то въехали в служебную квартиру, а она такая неухоженная. Грязная, надо сказать, квартира! А так не пойдет.

И показывает мне пакет с «известкой». Гляжу, а это пакет свежего курта. Объяс­няю соседке, что она вместо извести взяла еду, к тому же, экологичную и дорогую – деликатес из творога. Соседка удивляется:

– То-то я думаю, чего у вас известь такая дорогая! А это, оказывается, еда.

На вкус курт ей, кстати, понравился. И даже помог в период токсикоза при беременности снять тошноту.

– А курт нравится, пожалуй, большинству тех, кто его пробует, – рассказывает жительница Кызылорды Айман Токтарова. – Потому что курта на свете – сотни вариаций, делают его в десятках стран, но, думаю, что казахский – самый вкусный.

Еще тысячи лет назад курт, тогда его называли курут, был важным элементом повседневной жизни кочевых народов. Приготовить его просто, не портится он долго, питательный очень.

Курт и сейчас любят миллионы людей. Делают его как по старинным, так и по современным рецептам. У нас в Казахстане он часть национальной культуры, а как особый элемент присутствует даже в обрядах – бытовых и мистических. В современной жизни невестам дарят букеты из курта, их называют «куртафеллы», а бабушки наши все так же, как и сотни лет назад их прародительницы, в самые ответственные и радостные для семей моменты используют курт для шашу. А шашу, напомним, символизирует достаток и изобилие, этот обряд – пожелание всем окружающим богатства и благоденствия. И еще приглашение разделить радость.

– Наличие курта в рационе современного человека – признак заботы о здоровье, – рассказывает Айман Токтарова. – В небольшой, разумной доле, конечно. Курт отличается высокой питательной ценностью, в первую очередь он богат белками, что делает его идеальным продуктом для поддержания энергии и восстановления сил. Он также содержит полезные жиры, которые необходимы организму для нормальной работы клеток. В нем есть кальций, необходимый для поддержания здоровья костей и зубов, и витамины группы В, а они поддерживают нервную систему. Благодаря составу – это же кисломолочный продукт – курт регулирует работу кишечника, способствует улучшению его микрофлоры. А то, что его удобно хранить и носить с собой, делает курт идеальным перекусом, когда ты голоден.

Но речь идет, конечно, о натуральном домашнем или фермерском курте.

– Если вы хотите делать курт дома, то я посоветую традиционный казахский рецепт курта, и ингредиент здесь самый простой – обычный творог, который можно купить в магазине, – говорит Айман Токтарова. – Но это должен быть именно натуральный чистейший творог, не сырки, не творожная масса и не творог с добавками. Если вы хотите приготовить белый диетический курт, то покупайте творог нежирный, если желтый, сытный сливочный курт, то творог берите с высоким процентом жирности.

Итак, сам рецепт. Пачку творога – 200 граммов – протереть через сито. Это нужно для того, чтобы курт получился плотным, однородным. Затем протертый творог посолите по вкусу, но обычно на 200 граммов творога добавляют чайную ложку соли без верха. Далее скатайте из получившейся массы шарики или колбаски, на каждый шарик – столовая ложка соленого творога. И эти шарики нужно высушить в теплом проветриваемом месте, разложив на деревянной кухонной доске так, чтобы они не касались друг друга.

– Можно из пачки творога приготовить не соленый курт, а сладкий иримшик, – уточняет наша героиня. – Так же протереть творог через сито, добавить 50 граммов сахара, и такой иримшик в форме тех же шариков или произвольных мелких кусочков высушить на эмалированном подносе в проветриваемом теплом месте, время от времени переворачивая.

Кстати, современные повара сушат курт и в аэрогриле – при пятидесяти градусах. Говорят, что вкус продукта такой же, как при сушке на открытом воздухе, зато процесс идет быстрее.

А если с первого раза у вас все-таки получилось из творога сделать курт, то далее вы можете развивать рецепт, добавляя в курт специи, какие нравятся. Обычно опытные хозяйки добавляют в него паприку, красный перец, душицу, тмин, базилик.

Есть в современной кухне уже и рецепты блюд с куртом в составе. Например, медовый десерт с куртом. Вся его прелесть – в сочетании соленого, сладкого и душистого. Нужно взять 200 граммов совсем свежего, еще не сильно высушенного курта, поломать его на кусочки, добавить столовую ложку натурального меда, посыпать орехами, лучше всего подходят пекан или грецкий, но можно взять и фундук. И украсить всю эту прелесть душистой свежей мятой. Той самой, что с мелкими нежными листочками.