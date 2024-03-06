Не бывает «маленьких» проблем

Началось же заседание с рассмот­рения ситуации в Алматы, где накануне произошло пятибалльное землетрясение. Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил, что с первых минут ЧС все службы незамедлительно начали работу согласно утверж­денным алгоритмам. Действия координировали республиканский и областной штабы.

О ситуации и необходимости дальнейших действий граждан проинформировали по теле- и радиоканалам, а также с помощью речевой сигнализации и других средств. Наряду с этим было открыто 384 пункта приема граждан.

В настоящее время все объекты жизнеобеспечения Алматы работают в штатном режиме, сейсмическая ситуация стабильная. МЧС продолжает информационно-разъяс­нительную работу и подготовку граждан к действиям во время землетрясения.

О текущей ситуации в городе и принимаемых мерах также доложил аким Алматы Ерболат Досаев. В организации работы пунктов сбора граждан, по его словам, были задействованы акиматы районов и служба спасения. Прибывших людей обеспечили спальными принадлежностями, питьем и питанием. Во всех пунктах приема ведется дежурство сотрудников полиции и служб ЧС.

По поручению Главы государства до конца мая текущего года планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения через мобильные устройства по принципу Mass Alert с использованием технологии Cell Broadcast. Эту работу сейчас совместно проводят акимат Алматы, министерства цифрового развития и по чрезвычайным ситуациям.

– В отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную массовую рассылку оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций, – пояснил аким мегаполиса.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что все службы – от МЧС до акимата и других госорганов – отреагировали на случившееся. Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации.

– МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейс­мологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности. Нужно продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения. Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС необходимо принимать меры по реагированию на них, – сказал Олжас Бектенов.

«Оживить» инвестиции

Как повысить эффективность мер поддержки и стимулирования инвестиций, участникам заседания доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

По его словам, в 2024 году в основной капитал планируется прив­лечь 22,1 трлн тенге инвестиций, что на 22% больше показателя прошлого года. При этом в рамках Единого пула инвестпроектов ожидается осуществление 234 проектов на 2,3 трлн тенге.

– В республике действует ряд эффективных инструментов стимулирования частного капитала. Так, для привлечения крупных инвесторов усовершенствован механизм по заключению Соглашения об инвестициях. Внедрено Соглашение об инвестиционных обязательствах, которое гарантирует стабильность налогового законодательства на 10 лет. Это позволяет товаропроизводителям планировать финансовые потоки на долгосрочный период и прогнозировать окупаемость инвестиций, – сообщил глава Миннацэкономики.

Для привлечения частных средств в геологоразведку и восполнения минерально-сырьевой базы нефтегазовой отрасли при заключении Улучшенного модельного контракта введены фискальные стимулы. Активно идет процесс актуализации Концепции инвестиционной политики до 2029 года. Параллельно с этим совместно с бизнес-сообществом ведется работа по улучшению действующих мер поддержки.

О работе, проводимой по линии Инвестиционного штаба, рассказал первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, по линии АО «НУХ «Байтерек» – председатель правления фонда Рустам Карагойшин.

Резюмируя доклады, Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции важным фактором привлечения инвестиций выступает применение инструментов господдерж­ки. Основными приоритетами для Правительства здесь являются производства с выпуском продукции высокого передела, транс­ферт технологий и увеличение локализации.

Сегодня в Казахстане инвесторам предоставляются различные преференции в виде налоговых льгот, освобождения от таможенных пошлин, обеспечения гарантированного заказа и другие. При этом остаются вопросы по целевому использованию инструмен­тов поддержки инвестиций, эффективности и качеству их предос­тавления.

Как отметил Олжас Бектенов, институт специальных экономических зон до сих пор не получил у нас должного развития. В то же время в большинстве развитых стран СЭЗ считается одним из эффективных инструментов прив­лечения инвестиций.

Глава Правительства привел данные Всемирного банка, сог­ласно которым налоговые и таможенные преференции по прив­лекательности находятся лишь на третьем и четвертом местах. На первых позициях – создание благоприятной среды администрирования и необходимой инф­раструктуры.

– Текущие попытки реформирования наших СЭЗ принципиально не решают задачу повышения их эффективности. Мы тратим значительные бюджетные средства на содержание управляющих компаний, но не получаем долж­ной эффективности и отдачи в виде инвестиций, – указал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также отметил, что немаловажным является и вопрос местного содержания. По его словам, в закупках инвесторов и квазигосударственного сектора следует заметно увеличить долю отечественных товаров и услуг.

– Государство предоставляет большой спектр поддержки инвесторам, а они в свою очередь должны исполнять встречные обязательства по обеспечению рос­та производительности и безопас­ности труда, обучению местных кадров, увеличению экспорта и конкурентоспособности выпускаемых товаров и услуг, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Изменить подходы требуется также в части субсидирования сферы АПК, так как сложившаяся практика не стимулирует фермеров к применению передовых агротехнологий и инноваций. Долгие процедуры получения земельных участков, подведения инфраструктуры и сложность строительных норм негативно влияют на инвес­тиционный климат.

– Государство выделяет большие средства на меры поддержки, при этом частный капитал задействован недостаточно. Отечественные банки и международные финансовые институты не вовлечены должным образом. В этой связи требуется принять действенные меры по эффективному привлечению дополнительных источников финансирования. В результате недостаточной координации между различными госорганами и институтами развития инвес­торы не владеют информацией по комплексу оказываемых мер поддержки, – считает Премьер.

Для удобства инвесторов нужно внедрить единую цифровую платформу по оказанию мер господдерж­ки, считает Премьер-министр.

– Мы давно об этом говорим, но практическими результатами пока «похвастаться» не можем, – констатировал глава Правительства и поручил госорганам в кратчайшие сроки провести комплексный анализ эффективности мер поддерж­ки, внести конкретные предложения по их улучшению, а также обеспечить полноценный запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы.

Олжас Бектенов выступил также с обращением ко всем инвесторам и заверил, что Правительство Казахстана заинтересовано во взаимо­выгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом и непрерывно стремится к созданию наиболее благоприятных условий для притока долго­срочных инвестиций.

– Хочу заверить, что Правительство Казахстана гарантирует содействие каждому крупному инвестиционному проекту, нацеленному на открытие современных производств высокого передела, опережающее развитие информационных технологий, создание инновационных предприятий, способствующих динамичному прогрессу нашей страны, – заявил Премьер-министр, подчеркнув, что в лице Правительства инвесторы найдут надежного и предсказу­емого партнера.

Город без окраин

По поручению Главы государства разработан «Стандарт комп­лексной застройки городов», который является пособием по формированию привлекательных, комфортных общественных пространств.

Как сообщил вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков, документ уже направлен во все местные исполнительные органы для использования в проектах детальной планировки территории городов. При этом для недопущения отклонений с января 2024 года внедрена единая градостроительная экспертиза, позволяющая на этапе планирования исключать нарушения архитектурно-строительных норм.

– Однако акиматы допускают грубейшие нарушения, основными из которых являются корректировки ПДП с отклонениями от генплана, выдача исходных материалов с отклонениями от ПДП, строительство МЖК на функ­циональной зоне и на участках общественных пространств (парков, скверов, аллей, спортивных и детских площадок), – отметил вице-министр.

Докладчик сообщил также о том, как на местах борются с «точечной» застройкой и за сохранение скверов. В ходе заседания аким Астаны Женис Касымбек рассказал о планах по обустройству новых общественных пространств столицы, аким Актюбинской области Асхат Шахаров – о благоустройстве микрорайона «Батыс-2» в Актобе.

Как отметил Премьер-министр, вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение как для комфортного проживания граждан, так и для развития турис­тической сферы. При этом указал, что люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами: отсутствием тротуаров, освещения, зеленых насаждений.

– Основной проблемой благо­устройства и озеленения является нехватка комплексного подхода и системности в работе со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой стала необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и благоустройство. Иногда в парках даже ведется строительство объектов, – сказал Олжас Бектенов.

Вместе с тем глава Правительства отметил высокую активность населения в решении этих вопросов. К примеру, благодаря общественникам вместо строительства ряда объектов в столице обустроены скверы и места отдыха. Так, вместо 18-этажного здания в районе улицы Нажимеденова решено разбить сквер. Новым центром притяжения в Астане также станет аллея Мынжылдык. А в Алматы заброшенная территория на улице Байсеитовой стала парком.

Соответствующие вопросы возникают практически во всех городах республики. По словам Олжаса Бектенова, развитие и застройку городских территорий следует осуществлять строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки. Акиматам надо проводить работу по обеспечению принципа «город без окраин», не ограничиваясь благоустройством только центра.

Необходимо привлекать бизнес и крупные предприятия для шефствования за скверами или общественными пространствами. Сделать доброй традицией, чтобы малый бизнес также следил за прилегающей территорией.

Как резюмировал Олжас Бектенов, города должны стать удобными и комфортными. Акиматам надо смотреть шире «дорожных карт», решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения.