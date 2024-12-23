Не допустить необоснованного роста цен в преддверии праздников поручил Жумангарин

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Их посетили около миллиона граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала декабря текущего года в регионах Казахстана прошло более 250 сельскохозяйственных ярмарок, которые посетили около миллиона граждан.

Такие данные озвучили на совещании по стабилизации цен на основные продукты питания под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, ярмарки показали высокую востребованность среди населения, привозимые объемы продукции практически полностью раскупаются.

«Больше всего картофеля реализовали в Карагандинской области - 110 тонн, в Алматы - 90 тонн, в Шымкенте продано 45 тонн картофеля в праздничные выходные», – отметила первый вице-министр. 

Параллельно с проведением ярмарок на рынки регионов поступают овощи из стабфондов. Как озвучил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, по состоянию на 19 декабря из стабфондов реализовано 9,2 тыс. тонн картофеля, 2,6 тыс. тонн моркови, 2,8 тыс. тонн лука и 2,1 тыс. тонн капусты.

На совещании также был представлен график разбронирования овощей до мая текущего года, с учетом потребностей каждого региона. 

По итогам прошедшей недели средний индекс роста цен на социальные продукты питания составил 0,1%, с начала года – 1,1%. 

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил не снижать активность проведения ярмарок и усилить контроль за соблюдением торгового законодательства, чтобы не допускать необоснованного роста цен в преддверии новогодних праздников.

 

#Казахстан #праздники #декабрь #сельхозярмарки

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