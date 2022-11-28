Не комикс – сказка!

Это уже второй комикс-альбом, соз­данный Асыл. В прошлом году под впечатлением рассказов о судьбе алаш­ординцев она попробовала отразить в рисунках трагедию Алихана Бокейхана. Работу школьницы поддержала областная биб­лиотека им. А. С. Пушкина, издавшая комикс «Алаш көсемі».

В этом году восьмиклассницу вдохновила казахская народная сказка «Ер Төстік». Как рассказали в Пушкинке, на создание нового альбома у нее ушло четыре месяца. В итоге героический эпос будто заиграл новыми красками.

– Комиксы – это жанр, который очень популярен у молодежи, – отметил руководитель проекта – собственный коррес­пондент газеты «Егемен Қазақстан» Мерей Кайнарулы. – Тот факт, что в комиксах мало слов, – не минус, а большой плюс. У школьников, как и у взрослых, вечный цейтнот. Иногда два-три листа с рисунками персонажей могут передать содержание объемной книги. Автор может по-своему смоделировать события, поместить героя в разные жизненные ситуации, подчеркнуть его плохие или хорошие стороны. Формат комикса – это не набор картинок, а динамичный образный рассказ.

Второй альбом юной художницы вышел в свет также при поддержке областной библиотеки. Организаторы приурочили презентацию к Году детей. На встрече с читателями Асыл не стала раскрывать тему новой творческой идеи, но призналась: ей уже не терпится приступить к работе над следующим альбомом.