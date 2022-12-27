Не менее 57 человек – число жертв снежной бури возросло в США

В результате «невиданной» снежной бури в США погибли по крайней мере 57 человек, из них 27 в округе Эри в штате Нью-Йорк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Службу новостей «Голоса Америки» .

Фото: REUTERS

Ранее сообщалось о 34 жертвах разбушевавшейся снежной стихии.

Ожидается, что число погибших в результате исполинского шторма будет расти, поскольку снег продолжает засыпать округ Эри, из-за чего дороги во многих районах, включая большую часть Буффало, стали непроходимы, заявил на пресс-конференции глава округа Марк Полонкарц.

Ожидается, что снег в округе Эри будет идти еще днем во вторник. По всей стране температура воздуха резко снизилась, а огромные снежные заносы заперли людей в домах и затруднили движение.

По состоянию на утро понедельника, шторм, охвативший территорию от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде у границы с Мексикой, унес жизни по крайней мере 57 человек, подсчитала телекомпания NBC News.

Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Шторма такой силы в регионе еще не видели, заявил Полонкарц.

«Такой шторм бывает раз в поколение», – сказал он, отметив, что округ только начинает оценивать «всю тяжесть последствий».

По сообщению Национальной службы погоды, в понедельник утром в районе Буффало выпадало 5-7 сантиметров снега в час, а в общей сложности выпало до 15-30 сантиметров. В округах Джефферсон и Льюис выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

«Мы знаем, что шторм возвращается», – заявила мэр Нью-Йорка Кэти Хокул, по словам которой такие бури происходят «раз в столетия».

По данным сайта FlightAware, к утру понедельника было отменено более 1 200 рейсов, еще не менее 500 были задержаны, из-за чего путешественники застряли в аэропортах по всей стране.

Белый дом выпустил сходное заявление, отметив, что Байден предложил «все ресурсы федерального Правительства для поддержки жителей Нью-Йорка, в то время как штат пытается справиться с последствиями исторического зимнего шторма».