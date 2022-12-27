Не менее 57 человек – число жертв снежной бури возросло в США

Происшествия , США
15

В результате «невиданной» снежной бури в США погибли по крайней мере 57 человек, из них 27 в округе Эри в штате Нью-Йорк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Службу новостей «Голоса Америки».

Фото: REUTERS

Ранее сообщалось о 34 жертвах разбушевавшейся снежной стихии.

Ожидается, что число погибших в результате исполинского шторма будет расти, поскольку снег продолжает засыпать округ Эри, из-за чего дороги во многих районах, включая большую часть Буффало, стали непроходимы, заявил на пресс-конференции глава округа Марк Полонкарц.

Ожидается, что снег в округе Эри будет идти еще днем во вторник. По всей стране температура воздуха резко снизилась, а огромные снежные заносы заперли людей в домах и затруднили движение.

По состоянию на утро понедельника, шторм, охвативший территорию от Великих озер близ Канады до реки Рио-Гранде у границы с Мексикой, унес жизни по крайней мере 57 человек, подсчитала телекомпания NBC News.

Смертельные случаи зарегистрированы в 12 штатах: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.

Шторма такой силы в регионе еще не видели, заявил Полонкарц.

«Такой шторм бывает раз в поколение», – сказал он, отметив, что округ только начинает оценивать «всю тяжесть последствий».

По сообщению Национальной службы погоды, в понедельник утром в районе Буффало выпадало 5-7 сантиметров снега в час, а в общей сложности выпало до 15-30 сантиметров. В округах Джефферсон и Льюис выпало от 30 до 60 сантиметров снега.

«Мы знаем, что шторм возвращается», – заявила мэр Нью-Йорка Кэти Хокул, по словам которой такие бури происходят «раз в столетия».

По данным сайта FlightAware, к утру понедельника было отменено более 1 200 рейсов, еще не менее 500 были задержаны, из-за чего путешественники застряли в аэропортах по всей стране.

Белый дом выпустил сходное заявление, отметив, что Байден предложил «все ресурсы федерального Правительства для поддержки жителей Нью-Йорка, в то время как штат пытается справиться с последствиями исторического зимнего шторма».

 

Популярное

Все
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Пока мы молчим, по соседству происходят чудовищные вещи, о которых в нашем обществе принято умалчивать, потому что «сама виновата», потому что «ұят», потому что «не надо было провоцировать», потому что «терпи»...
Костанайские поликлиники переведены на ежедневный режим работы
Жители актауской многоэтажки восемь лет живут в страхе, что однажды могут остаться под обломками собственного дома
Закон Республики Казахстан
Слово об учителе
Жезказганские медики снова подняли вопрос о задержках зарплаты и соцотчислений во время визита министра здравоохранения в область Улытау
В Алматинской области запускают проект по развитию племенного животноводства
Призвание и созидание
Мудрость кочевых народов
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Константа в мироздании. Параллели «Абай академиясы»
Их труд прекрасен и необходим
Общественность Атырау не удовлетворена усилиями местной власти по обеспечению города современной канализационной системой и технологиями по очистке сточных вод
Елена блеснула в Эмиратах
Прямая речь
Соответствовать запросам населения
Прямая речь
Лучшая жизнь – в наших руках
Вынести правильные уроки
Коммунальная ломка
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Закон Республики Казахстан
Военнослужащего актауского гарнизона арестовали за изнасилование своей дочери
Ситуация оказалась хуже – Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Получить лицензии в сфере недропользования станет проще в Казахстане
Президент принял нового генсека Организации тюркских государств
Когда может возобновиться льготное автокредитование в Казахстане
Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в Казахстане
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Какие документы подписали Казахстан и Узбекистан по итогам переговоров
Причину гибели лебедей выясняют в Мангистау
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе сделал признание: оказывается, в стране нестабильный Интернет от того, что таксисты, стоя на зеленый свет светофора, дабы скоротать время смотрят ролики, «съедая» трафик...
Бауыржан Байсеркин освобожден от должности
С 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд, но каким будет деятельность нового органа?..
Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Премьер ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде
Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области
Выпавшую с 8-го этажа павлодарскую школьницу подключили к ИВЛ
Закон Республики Казахстан
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Игорь Павлюк назначен спортивным директором ФК "Астана"
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Названы самые загрязненные города Казахстана
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
У акимов станет больше заместителей
Два комитета хотят упразднить в МВД
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области

Читайте также

Происшествия
Не проснулась: второклассница скоропостижно скончалась в Ка…
Происшествия
Ученик взорвал петарду в столичной школе
Происшествия , Здравоохранение
3-летний костанаец больше 10 дней находится в коме после на…
Происшествия
Павлодарец связал продавца и обокрал салон сотовой связи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]