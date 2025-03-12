Воплотить идеи в жизнь

Искусственный интеллект, Интернет вещей, блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, биотехнологии – все эти инновации уже начинают менять мир, и в ближайшие годы их значение станет решающим. Казахстан также старается не отставать от новых трендов, а по некоторым направлениям и задавать тон.

Как в январе текущего года в интервью газете Ana tili отметил Глава государства, в самые ближайшие годы искусственный интеллект коренным образом переформатирует жизнь людей. Не за горами время появления «умных» машин-роботов, которые многократно обойдут человека по производительности и даже обретут такое качество, как эмпатия.

Президентом поставлена задача за пять лет обучить миллион человек ИИ-навыкам. Максимальную поддержку должны получить программы, нацеленные на цифровое обу­чение школьников, студентов. Ведь сегодня для многих молодых людей перспективной отраслью считается именно IT-сфера, поэтому открытие в регионах технопарков IT-старта­пов также следует считать логичным продолжением развития данного направления.

Важно, чтобы в любом городе были площадки для творчества, креативных индуст­рий, цифрового развития. И такие пространства в Атырау уже работают. Так, Atyrau Hub ориентирован на сферу IT, дизайна, кино, помогая инициативным творческим людям запускать проекты и находить единомышленников.

Как рассказал региональный менеджер Atyrau Hub Ануар Сарсенгалиев, в этом году центр сделал акцент на масштабном онлайн-обучении.

– Мы открылись прошлой осенью и только набираем обороты. Задача – помочь молодым специалистам воплотить свои идеи в жизнь. На данный момент IT-хаб предлагает курсы по разработке мобильных приложений, созданию сайтов, а также по организации стартапов. К слову, в прошлом году у нас появилось несколько успешных IT-проектов, разработанных начинающими айтишниками. Среди них ekGov – система умных счетчиков и цифровых решений для автоматизации домов. А также RikaAI – инновационные очки с искусственным интеллектом, которые помогают слабовидящим людям распознавать предметы и цвета, – рассказал Ануар Сарсенгалиев.

Кстати, о резидентах регио­нального IT-хаба. Один из них – Женис Бекбасаров – автор проекта ekGov.

– Если благодаря Egov пользователь решает административные вопросы, то с помощью нашего приложения он может решить вопросы коммунальные. Команда разработчиков из семи человек реализовывала этот проект в течение трех лет. Потребители могут расплачиваться за коммунальные услуги, дистанционно открывать и закрывать в доме дверные замки, включать-выключать кондиционер или контролировать показания электросчетчика. Программа позволяет также выявлять проблемные моменты в деятельности различных коммунальных служб, – рассказал специалист.

Креатив

как точка роста

Развитие креативной индуст­рии также находится на повестке дня. На третьем заседании Национального курултая Глава государства отметил, что Казахстан богат талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах.

«Неслучайно мы говорим о казахстанской культурной волне, неуклонно набирающей обороты на региональном и глобальном уровнях. Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса», – заявил Президент.

Уже два года подряд в Атырау проводят международный молодежный форум Sarayshyq upgrade, охватывающий сферы IT, маркетинга, музыки и кинематографии. Один из участников мероприя­тия, инженер по профессии Антон Ким считает, что надо развивать таланты детей, молодежи и подталкивать их к тем видам деятельности, где они смогут состояться.

– Если мы видим, что молодому человеку нравится IT, ему нравится писать приложения, пусть пишет. А вы знаете, что знаменитый Стив Джобс даже не был математиком, он был маркетологом, находил способных людей и единомышленников. Поэтому каждый должен определять свою сильную сторону, прокачивать ее. Тогда у нас будет большое число талантов, и мы сможем их объединить в одну команду, – говорит Антон Ким.

Креативные идеи планирует реализовать уроженец Атырау, известный кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Полтора года назад он посетил город и вспомнил свои детские годы. Кстати, мать режиссера – Мирра Богословская – была известной журналисткой и трудилась в местной газете «Прикаспийская коммуна». Отец, Нуруахит Бекмамбетов, знаменитый в те годы энергетик, был первым директором Гурьевской (ныне Атырауской) ТЭЦ, управляющим объединением «Гурьевэнерго».

– Я вырос в Атырау. Знакомые высказали одну хорошую мысль, которая заключается в том, что люди из регионов могут служить примером для молодежи на периферии. Есть очень много казахстанцев, которые вышли из глубинки и добились больших успехов. Появилась идея пригласить таких людей на родину, чтобы они рассказали о своем опыте землякам, – отметил Тимур Бекмамбетов.

Его привлекла также идея создания в Атырау креативного центра притяжения молодежи. В свое время в городе существовал кинотеатр «Мир». Во времена экономического кризиса он потерял былую славу, став частным объектом. Именно на этом здании остановил свое внимание Тимур Бекмамбетов.

– Здание будет сохранено. А вот обновить, внести в него свежее, современное, молодое дыхание – моя мечта, – сказал во время своего приезда в Атырау Тимур Бекмамбетов.

Возможно, здесь разместится креативный центр, где станут делиться в том числе идея­ми о создании нового кино. Или здание вновь станет кинотеатром, где будут «крутить» фильмы молодых кинорежиссеров. При любом раскладе это лучше, чем планы по сносу старого кинотеатра и строительству на его месте очередной многоэтажки.