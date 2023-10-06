Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Алматы мужчина через суд забрал попугая у бывшей гражданской супруги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бостандыкского районного суда.

Фото: pixabay.com

Как рассказали в суде, С. во время совместного проживания с А. купил попугая александрийской породы и специальную клетку и подставку для него.

Когда гражданские муж и жена разошлись, они договорились, что птица временно останется в квартире А., пока не освободится жилье С. Но вскоре женщина отказалась отдавать пернатого питомца хозяину. Возмущенный мужчина обратился в суд.

Алматинец представил суду документы, в частности, расписку продавца, паспорт на попугая, квитанции с банка.

А продавец птицы пояснила, что экзотический питомец не был подарком для совместного ребенка экс-супругов. Ведь для малолетнего ребенка птица внушительных размеров представляет опасность.

«Поскольку стороной ответчика не было представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств покупки животного, клетки и подставки для него, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требований истца.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке», – отметили в суде.

 

 

 

 

#суд #Алматы #птица

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