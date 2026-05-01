Не покидая пост

– Если бы мы направили на повышение квалификации всех одновременно, госпиталь фактически остался бы без среднего медперсонала, что доставило бы нам массу неудобств, – сказал начальник военного гос­питаля города Тараза подполковник медицинской службы Рафик Гусейнов. – Поэтому приезд преподавателя нами высоко оценен. Это позволило нашим сотрудникам пройти обязательную сертификацию на месте, а госпиталь продолжил работать в штатном режиме.

Обучение и оценку профессиональной подготовки слушателей курса проводил руководитель отдела подготовки медицинского состава госпитального звена Центра военной медицины Министерства обороны РК подполковник медицинской службы Рашид Иксанов, обучивший за годы своей работы немало профильных сотрудников.

Бесплатный курс, включавший лекции, семинары и практические занятия, был рассчитан на 120 часов. Ключевой темой учебной программы стала неотложная доврачебная помощь на догоспитальном этапе. Цикл занятий для среднего медицинского персонала был организован на базе военного госпиталя в областном центре.

Как сообщили в РгК «Юг», в соответствии с установленными требованиями каждый военный медработник обязан один раз в пять лет повышать квалификацию. Успешное прохождение обучения подтверждается получением соответствующего сертификата государственного образца. Без этого документа к медицинской деятельности сотрудник не допускается.

Выездной формат признан самым удобным решением для медиков не только Вооруженных сил, но и других воинских формирований. К примеру, к обучавшимся из южного военного округа присоединились их коллеги из Пограничной службы Комитета национальной безопасности. Для них это было тоже хорошей возможностью повысить квалификацию, не выезжая в другой регион.