фото Игоря Бургандинова

Технологии и этика

Astana Media Week – это ежегодное и самое масштабное мероприятие в сфере медиа и журналистики, которое проходит уже восьмой год подряд, объединяя государственные, независимые, профессиональные и новые СМИ Казахстана с целью развития отечественной медиаиндустрии и продвижения деловых отношений в ней.

На главной коммуникационной площадке масс-медиа страны встречаются главы ведомств и международные эксперты, инфлюенсеры и визионеры отрасли для обсуждения актуальных вопросов, налаживания связей, презентации идей предстоящего медиа года и навигации по трендам будущего. В этом году тема форума звучит так: «Служение нации – миссия медиа».

Первый день медианедели открылся пленарной сессией «Новые ориентиры журналистики в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта: доверие общества и развитие». Приветственный адрес участникам дискуссии направила министр культуры и информации Аида Балаева. Она подчеркнула важность этого мероприятия, ставшего уже привычной платформой для профессионального общения и практического обмена мнениями.

«Astana Media Week 2025 продолжает эти традиции, ведь в условиях, когда информация стала главным ресурсом, наши встречи приобретают особую значимость, – отметила министр. – Именно здесь можно открыто обсудить актуальные проблемы, подвести итоги и на этой основе принять осознанные решения, как для бизнеса, так и для сис­темы государственного управления. Наша страна находится в точке пространственно-временных координат, где государство, общество и медиа, опираясь на запросы граждан, ориентируются на современные векторы развития. Как подчеркнул Глава государства, именно такое взаимодействие должно стать проч­ным фундаментом построения Справедливого Казахстана».

Аида Балаева констатировала: сегодня усиливается конкуренция между традиционными СМИ и социальными платформами. В стране функционируют более тысячи телеканалов, печатных и цифровых СМИ, информационных агентств и сетевых изданий. При этом около 30% населения получают новости исключительно через социальные сети и мессенджеры.

«С одной стороны, это свидетельство технологического прогресса, с другой – вызов, требующий системных усилий по повышению медиаграмотности, ответственности и культуры общественного диалога, – подчеркнула она. – По данным недавнего исследования Digital News Report, уровень доверия к медиа в Казахстане в среднем выше, чем в других странах Центральной Азии. Полагаю, это результат последовательной работы государства по реформированию информационной политики. Стремительное развитие научно-технического прогресса требует от нас оперативной реакции на быстро меняющуюся реальность. Казахстан одним из первых в регионе принял Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», основанный на международных стандартах, включая принципы Digital Services Act. Кроме того, новый Закон «О масс-медиа» укрепил правовой статус редакций, расширил инструменты защиты журналистов и регламентировал порядок доступа к информации», – продолжила министр.

Глава МКИ также подчеркнула, что работа в этом направлении продолжается. В настоящее время готовится пакет поправок, который станет ответом на быстро меняющиеся процессы в современном информационном пространстве.

«Таким образом, мы уверенно движемся в направлении создания современной медиасреды как сферы постоянной деятельности. Ведь масс-медиа сегодня – это не просто радио или телевидение. Это многослойная система, охватывающая все аспекты коммуникации, и поистине – важнейший элемент общественного развития», – отметила Аида Балаева в своем обращении к участникам Astana Media Week 2025.

Сегодня средства массовой информации действительно работают в условиях стремительно меняющейся под влиянием цифровизации реальности. Развитие технологий, внедрение алгоритмов и искусственного интеллекта не просто трансформируют медиасферу – они формируют новые правила игры, новые ожидания аудитории и новые риски. Искусственный интеллект становится инструментом, который может помогать в анализе данных, ускорять подготовку материалов, расширять доступ к информации. Но одновременно эти технологии несут риски, в том числе нарушения этики и утрату доверия.

– Мы уже полноценно живем в цифровую эпоху и ежедневно сталкиваемся с вопросами цифровизации, искусственного интеллекта, технологических трансформаций. Эти процессы стали частью нашей повседневной работы, – отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

Он очертил несколько главных направлений, в которых сегодня должен выстраиваться дискурс среди участников медиарынка. Первое – это адаптация к цифровой реальности, ведь развитие технологий требует переосмысления форматов подачи информации. Второе – вызовы цифровой эпохи, включающие в себя вопросы использования искусственного интеллекта, угрозы дезинформации, фейков и манипуляций.

– Мы должны уделять этому направлению особое внимание – как в профессиональной деятельности, так и в рамках общественного диалога, – считает вице-министр. – Важно помнить: автоматизация не должна нивелировать журналистику. Использование ИИ должно быть профессиональным, этичным и осознанным. Ведь самое главное – не потерять доверие общества.

Кроме того, по мнению Каната Искакова, цифровизация требует пересмотра бизнес-процессов в СМИ. Применение ИИ может оптимизировать расходы, повысить аналитическую глубину и содержательность материалов, но эта адаптация должна быть продуманной и точечной.

– Если мы не будем использовать современные технологии, то потеряем позиции на глобальном медиарынке. Чтобы казахстанская медиасфера была конкурентоспособной, необходимо внедрять инновации и соответствовать международным стандартам. При этом мы твердо придерживаемся базовых принципов – это свобода выражения мнений, недопустимость цензуры, соблюдение Конституции и международных обязательств, – заключил спикер.

Не угроза, а ресурс

В качестве спикеров пленарной сессии также выступили руководитель бюро Euronews в Казахстане Боян Бркич, международный корреспондент телеканала Euronews (Франция) Денис Локтье, заместитель генерального директора Национальной медиа-ассоциации Узбекистана Санжар Устабобоев, директор представительства Турецкой радиотелевизионной корпорации (TRT) в Казахстане Мехмед Захид Чалышкан, генеральный директор «Седьмого канала» Илхам Ибрагимов.

По мнению международного корреспондента телеканала Euronews Дениса Локтье, ИИ не заменит профессиональных журналистов, а лишь даст им дополнительные возможности.

– Никакой технический алгоритм не сможет отправиться в отдаленный населенный пункт, не заменит человеческое отношение, не поговорит с местными жителями. Это делает журналист. Именно нас, журналистов, ждут зрители. Они хотят видеть наши лица, слышать наши голоса, – поделился мнением спикер. – Сегодня соцсети наводнены генеративным видео, новая ли это угроза? Нет. Фотошоп существует десятилетиями. Но мы не перестали доверять авторитетной прессе. Потому что она не использует эти технологии для манипуляций. Если New York Times публикует фотографию, мы знаем, что ее сделал фотожурналист. И традиционные СМИ, если они откажутся от генеративного видео в новостных программах, сохранят доверие аудитории.

Более того, как отметил Денис Локтье, появление фейков лишь укрепляет это доверие: зрители начинают осознавать, что соцсети не всегда достоверны. И если они хотят знать, что происходит на самом деле, возвращаются к профессиональным журналистам и СМИ.

Санжар Устабобоев поделился тем, как развитие медиасферы видят в Узбекистане, подчеркнув роль негосударственных телерадиоканалов в формировании нового цифрового ландшафта региона.

– Сегодня в состав Национальной медиаассоциации Узбекистана входят 55 независимых телерадиоканалов, объединенных в динамичное профессиональное сообщество, которое стало важной платформой взаимодействия между телевидением, радио, печатными и цифровыми СМИ, – отметил спикер. – Особое внимание в стратегии ассоциации уделяется подготовке молодых специалистов. Журналистов обучают цифровым навыкам, внедряются международные стандарты безопасности и этики.

В основе философии – три ключевых принципа: интеграция, инновация и идентичность. Именно их сочетание, по мнению Санжара Устабобоева, делает медиа устойчивыми и конкурентоспособными.

Видеть и плюсы и минусы​

Еще одна панельная сессия в первый день AMW-2025 была посвящена теме «Журналистика на перепутье: рождение цифрового медиа с ИИ», где обсуждались ключевые тенденции трансформации информационного пространства.

Модератором выступила председатель правления АО «Казконтент» Айна Задабек, которая сразу предупредила: формат у встречи дискуссионный, и сессия нацелена на конструктивные обсуждения не только вызовов, но и достойных ответов на них.

Участники сошлись во мнении: видеть в искусственном интеллекте лишь белую и черную стороны – подход в корне неверный. Это инструмент с огромным влиянием на масс-медиа, и поэтому его использование необходимо регулировать. В первую очередь, этим должны заниматься сами разработчики, что, например, уже демонстрирует ChatGPT: его «родители» запретили приложению давать конкретные ответы на вопросы, связанные с медициной, правом и финансами – только рекомендации.

При этом, отметил генеральный директор медиахолдинга Atameken Business Канат Сахариянов, каждое государство будет вводить и свое законодательство для регулирования ИИ, принимая во внимание то, насколько широко применение и влияние технологий. В то же время процесс создания регуляторных механизмов не должен негативно сказываться на развитии этой пока еще очень новой сферы.

Не демонизировать искусственный интеллект призвал менеджер по стратегическим коммуникациям и внешним связям агентства Anadolu Билгехан Озтюрк.

– ИИ поднимает вопросы автономии новостных изданий, переосмысления профессии журналиста в целом. Все мы знаем, как активно используют искусственный интеллект глобальные компании. И да, порой приходится жертвовать какими-то «реальными» моментами. Но тем не менее мы не должны забывать, что тут пересекаются интересы различных сфер и специалистов, – отметил спикер. – Мы со своей стороны принимаем изменения, интегрируем их и стараемся максимально использовать в нашей профессии. При этом не упускаем этический момент использования и не сбрасываем со счетов человеческий фактор в применении ИИ.

Председатель Комитета информации МКИ РК Алишер Мукажан, говоря о регулировании ИИ, заверил: государство заинтересовано в том, чтобы рынок принимал непосредственное участие в формировании новых «правила игры».

– Государство поэтапно ведет работу по модернизации правовой базы: в 2023-м мы приняли закон об онлайн-платформах, который на основе передового европейского опыта установил базовые правила работы в интернет-пространстве. Это те правила, которые используют сами соцсети, например, политика конфиденциальности. Мы за то, чтобы рынок саморегулировался. И в законе о масс-медиа мы как раз заложили норму, которая предусматривает возможность для отрасли кооперироваться, координироваться и создавать так называемые объединения по саморегуляции, – отметил представитель МКИ.

Беспокоится государство и об этической стороне вопроса: идет постепенное обновление законодательства, с тем чтобы оно учитывало и такие моменты, как ответственность за распространение фейков, недостоверной информации. Важная роль в регулировании медиа отводится и разрабатываемому Цифровому кодексу.

Технологический прорыв наряду с возможностями создает и вызовы. Один из них – цифровое неравенство, которому подвержены и средства массовой информации, на что обратил внимание в ходе дискуссии Канат Сахариянов.

– Медиасообщество крайне разнообразно, различия огромны в потребностях, приоритетах и целях. Сейчас мы в столице обсуждаем искусственный интеллект, а для регионов это может быть не самой актуальной темой, хотя бы по причине недостатка доходов, в первую очередь, у частных медиа, – отметил он.

Боль всего медиа-сообщества озвучил в продолжение беседы генеральный директор IT-компании Nur.kz Куат Бахридинов: уже целые поколения перешли на контент самых крупных медиа-поставщиков, короткие видео вытеснили более «глубокий» контент. А вместе с аудиторией на такие платформы уходят и рекламодатели.

– Сначала ИИ-платформы переманивают аудиторию, а потом начинают «таргетить» туда рекламу. То есть телевидение, газеты, порталы лишаются заработка, а они, как известно, и живут в основном за счет рекламы. И перспектива достаточно печальна: еще три-четыре года, и онлайн-редакции начнут закрываться, – посетовал спикер.

Проблема актуальна не только для Казахстана. Другие страны уже ищут решения: например, в Великобритании, если рекламодатель размещает платный контент на зарубежных ИИ-платформах, то ровно такую же сумму он должен вложить в продвижение рекламы в отечественных СМИ.

Верность принципам и стандартам

Повестка первого дня форума охватила многие важные вопросы развития масс-медиа на современном этапе, что подчеркнуло актуальность и практическую ориентированность диалоговой площадки Astana Media Week.

В частности, отдельное мероприятие в рамках конференции было посвящено вопросам медиаэтики как фундаменту доверия людей к средствам массовой информации.

Важный сайд-ивент провело на полях AMW 2025 Министерство культуры и информации: под его эгидой прошло заседание круглого стола на тему «Актуальные подходы к подготовке специалистов по отраслевой журналистике». Мероприятие было посвящено вопросам совершенствования системы подготовки кадров и укрепления взаимодействия между государственными органами, образовательными учреждениями и медиасообществом.

Открывая мероприятие, вице-министр культуры и информации Канат Искаков подчеркнул, что в эпоху развития ИИ-контента профессиональные журналисты и их работа приобретают особую ценность. ИИ и цифровизация – это лишь инструменты, пользоваться которыми могут научиться все, но настоящая журналистика – это нечто большее.

– Журналистика должна выполнять свою главную миссию – служение обществу. И неукоснительно следовать базовым принципам, заложенным лучшими представителями этой сферы, которые провозглашали и представители казахской интеллигенции, – это актуальность, достоверность и оперативность, – подчеркнул Канат Искаков.

Для того чтобы отечественная журналистика оставалась качественной и востребованной в цифровую эпоху, особенного внимания требует вопрос подготовки кадров – как на уровне вузов, так и в плане повышения квалификации уже работающих специалистов. МКИ традиционно уделяет большое внимание данным вопросам, и заседание круглого стола было нацелено именно на то, чтобы обсудить имеющиеся сложности и пути решения проблем.

Как пообещал вице-министр, все высказанные конструктивные предложения и идеи будут зафиксированы и рассмотрены на заседании комиссии по отраслевой журналистике под председательством министра культуры и информации.

Предметность и практическую направленность дискуссии обеспечил пул участников, в числе которых были руководители ведущих казахстанских СМИ, медиаслужб госорганов, представители вузов, осуществляющих подготовку журналистов.

В рамках мероприятия также состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информации и АО «Kcell». Документ предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на развитие профессиональных компетенций журналистов, повышение уровня медиаграмотности населения и внедрение современных цифровых технологий, включая инструменты искусственного интеллекта, в медиасферу страны.

...Сегодня Astana Media Week 2025 продолжится новыми интересными встречами и дискуссиями. Кроме того, в течение двух дней в холле медиацентра проходит Контент-маркет – витрина новых форматов и международных коопераций.

Контент-маркет станет площадкой деловых встреч между продакшн-компаниями, дистрибьюторами и платформами. Здесь будут представлены новые идеи, пилотные проекты и возможности совместного производства для внутреннего и внешнего рынков Кыргызстана, Узбекистана, Китая и Казахстана.