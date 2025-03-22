Не потерять свои корни

Наурыз
7
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Председателя казахского этнокультурного центра «Айша-биби» областного Дома дружбы Айман Бокпасарову можно смело назвать хранительницей народной мудрости и национальных традиций. Впитав их с молоком матери, она сумела сплотить вокруг себя единомышленников, чтобы передавать эти знания молодому поколению. С первых дней независимости в Семее был создан культурный центр «Айша-биби», члены которого многое делают для возрождения национального декоративно-прикладного творчества как важнейшей части культурного наследия.

фото автора

Смириться с тем, как чуждая культура с телеэкранов захватывает молодые умы, как перестают звучать любимые с детства песни? Да никогда! С такого решительного возгласа и появилось в Доме дружбы Семея новое культурное объединение. Ныне в его структуре не только вокальный ансамбль, удостоенный почетного звания народного, но и ресурсный центр по поддержке ремесленников.

– Забыть свои корни, потерять истоки легко, – считает Айман Бокпасарова, – а вот восстановить наше наследие будет трудно, поэтому нужно бережно хранить вековые наработки.

У Айман Ибраевны любовь к творчеству родом из детства. Мама привила маленькой Айман любовь к рукоделию. И она помнит, как босоногой пела и танцевала в селе Чигилек Кокпектинского района под музыку, звучавшую из большой черной тарелки радио. Мечтала, конечно, пойти «в артистки», но отец не то чтобы запретил, но и не одобрил. Слово отца для дочери – закон, он пользовался огромным уважением среди земляков, был бесконечно добрым.

Окончив техникум торговли, Айман Бокпасарова работала по специальности, но всегда и везде руководила художественной самодеятельностью. А переехав в Семей и выйдя на пенсию, смогла сполна осуществить мечту детства. Собравшись с подругами-пенсио­нерками Сайлаубике Кадыргожиной, Бибиш Карибжановой, Алтынай Мукановой за дастарханом у Зейнеп-апай Торебаевой, они решили создать казахский культурный центр «Айша-биби».

– Мы хотели внести посильный вклад в нравственно-культурное воспитание молодежи, прививать ей любовь к Родине и семье, уважение к старшим, терпение в минуты невзгод, гостеприимство и сострадание, – говорит Айман Ибраевна. – Вмес­те с тем мы стали потихоньку привлекать подростков к традиционным народным ремеслам: прядению, ткачеству, войлоковалянию, чиеплетению, разным видам вышивки.

Совершенно бесплатно мастерицы занимаются с подопечными детских специнтернатов, детдомов, детской художественной школы. Создание своими руками текеметов, сырмаков, алаша для девочек становится не только путешествием в мир творчества, но и возвращением к народным истокам.

Обязательно на мероприятиях центра уделяется внимание национальным обрядам, ведь каждый из них имеет огромное значение и так или иначе связан с семейными ценностями.

– Особое место занимает беташар. В казахской культуре этот обряд символизирует принятие невесты в новую семью, ее знакомство с родственниками мужа. Беташар олицетворяет не только семейные ценности, но и богатство народного творчества, включая песенное и музыкальное, а также прикладное искусство, отраженное в свадебном наряде невесты. Включение беташара в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО подтверждает его значимость не только для Казахстана, но и для мировой культуры, – говорит Айман Бокпасарова.

Тұсау кесу проводят, когда ребенок начинает делать первые шаги, порой его объединяют с днем рождения малыша. Казахи верят, что проведение обряда позволит ребенку обрести твердую почву под ногами, сделает его жизненный путь удачным. Издревле считалось, что если отказаться от перерезания пут, то малыш будет неуклюж, косолап и станет часто спотыкаться. И конечно, ни один гость любого тоя не остается без тойбастара – маленького подарка. Эта традиция также передается из поколения в поколение, являясь символом щедрости и гостеприимства.

#Наурыз #обычаи #традиции #празднование #Наурызнама

Популярное

Все
Головкин побеждает и вне ринга
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Продвигая идеи мира, добра и созидания
Всегда есть место в доме сундуку
Три вечера классики
Солнечный Алматы: синтез традиций и современности
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Насилие недопустимо
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Ответы на запросы общества
Инновации в защите от пожаров
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
Почивать на лаврах нельзя
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Барымта продолжает процветать
Паводку противостоят инновации
Обнадеживает уверенность спасателей
Токаев подписал Бюджетный кодекс
Посол ЮАР объявлен в США персоной нон грата
Отопительный сезон в Казахстане проходит успешно и близится к завершению
Точкой роста должен стать туризм
Ерлан Карин: «Президент озвучил системные решения многих вопросов и определил задачи на перспективу»
Актюбинская область готовится к «большой воде»
Возврат к историческому времени
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане

Читайте также

Солнечный Алматы: синтез традиций и современности
Продвигая идеи мира, добра и созидания
Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы
Как избежать пищевых отравлений в праздничные дни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]