Не потерять свои корни
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Председателя казахского этнокультурного центра «Айша-биби» областного Дома дружбы Айман Бокпасарову можно смело назвать хранительницей народной мудрости и национальных традиций. Впитав их с молоком матери, она сумела сплотить вокруг себя единомышленников, чтобы передавать эти знания молодому поколению. С первых дней независимости в Семее был создан культурный центр «Айша-биби», члены которого многое делают для возрождения национального декоративно-прикладного творчества как важнейшей части культурного наследия.