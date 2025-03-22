Не потерять свои корни

Смириться с тем, как чуждая культура с телеэкранов захватывает молодые умы, как перестают звучать любимые с детства песни? Да никогда! С такого решительного возгласа и появилось в Доме дружбы Семея новое культурное объединение. Ныне в его структуре не только вокальный ансамбль, удостоенный почетного звания народного, но и ресурсный центр по поддержке ремесленников.

– Забыть свои корни, потерять истоки легко, – считает Айман Бокпасарова, – а вот восстановить наше наследие будет трудно, поэтому нужно бережно хранить вековые наработки.

У Айман Ибраевны любовь к творчеству родом из детства. Мама привила маленькой Айман любовь к рукоделию. И она помнит, как босоногой пела и танцевала в селе Чигилек Кокпектинского района под музыку, звучавшую из большой черной тарелки радио. Мечтала, конечно, пойти «в артистки», но отец не то чтобы запретил, но и не одобрил. Слово отца для дочери – закон, он пользовался огромным уважением среди земляков, был бесконечно добрым.

Окончив техникум торговли, Айман Бокпасарова работала по специальности, но всегда и везде руководила художественной самодеятельностью. А переехав в Семей и выйдя на пенсию, смогла сполна осуществить мечту детства. Собравшись с подругами-пенсио­нерками Сайлаубике Кадыргожиной, Бибиш Карибжановой, Алтынай Мукановой за дастарханом у Зейнеп-апай Торебаевой, они решили создать казахский культурный центр «Айша-биби».

– Мы хотели внести посильный вклад в нравственно-культурное воспитание молодежи, прививать ей любовь к Родине и семье, уважение к старшим, терпение в минуты невзгод, гостеприимство и сострадание, – говорит Айман Ибраевна. – Вмес­те с тем мы стали потихоньку привлекать подростков к традиционным народным ремеслам: прядению, ткачеству, войлоковалянию, чиеплетению, разным видам вышивки.

Совершенно бесплатно мастерицы занимаются с подопечными детских специнтернатов, детдомов, детской художественной школы. Создание своими руками текеметов, сырмаков, алаша для девочек становится не только путешествием в мир творчества, но и возвращением к народным истокам.

Обязательно на мероприятиях центра уделяется внимание национальным обрядам, ведь каждый из них имеет огромное значение и так или иначе связан с семейными ценностями.

– Особое место занимает беташар. В казахской культуре этот обряд символизирует принятие невесты в новую семью, ее знакомство с родственниками мужа. Беташар олицетворяет не только семейные ценности, но и богатство народного творчества, включая песенное и музыкальное, а также прикладное искусство, отраженное в свадебном наряде невесты. Включение беташара в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО подтверждает его значимость не только для Казахстана, но и для мировой культуры, – говорит Айман Бокпасарова.

Тұсау кесу проводят, когда ребенок начинает делать первые шаги, порой его объединяют с днем рождения малыша. Казахи верят, что проведение обряда позволит ребенку обрести твердую почву под ногами, сделает его жизненный путь удачным. Издревле считалось, что если отказаться от перерезания пут, то малыш будет неуклюж, косолап и станет часто спотыкаться. И конечно, ни один гость любого тоя не остается без тойбастара – маленького подарка. Эта традиция также передается из поколения в поколение, являясь символом щедрости и гостеприимства.