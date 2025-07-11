21-летняя девушка производит впечатление не только благодаря профессиональным качествам, но и тем, как свободно и с удовольствием говорит на казахском языке. Славянская внешность и чистое произношение вызывают у собеседников искреннее восхищение. Сама же Виктория считает знание государственного языка не просто полезным, а необходимым и почетным.

Виктория выросла в необычном месте – в расположенном в Мактааральском районе многонациональном селе Бескетик, ранее называвшемся 3-й Интернационал. А здесь и впрямь интернационал – десятилетиями живут бок о бок казахи, узбеки, русские, таджики, иранцы, курды, представители других этносов. И это соседство – не просто формальность. Тут вместе отмечают праздники, угощают друг друга пловом и бешбармаком, национальными блюдами других народов, помогают в быту. Естественным образом прижилось уважение к казахскому языку как к общему культурному коду, который объединяет, а не разделяет.

– У нас в песочнице дети играли и разговаривали на казахском, – вспоминает Виктория. – Я впитывала слова на слух, повторяла их за подругами. Никто не заставлял меня учить язык – он был вокруг меня, он был частью повседневной жизни.

Родители поддержали этот естественный процесс: Виктория и ее брат пошли в казахский детский сад. Так язык стал не только средством общения, но и час­тью самоидентификации. Позже, в школе, Виктория уже сама осознала, насколько важно не просто говорить, но и произносить слова и предложения грамотно, понимать тонкости, улавливать эмоциональные и культурные оттенки.

– В первый класс я пошла в школу-гимназию № 1 имени Максима Горького в городе Жетысае, – рассказывает Виктория Бердалиева. – В русский класс, поскольку родители переживали, что я скоро забуду русский язык, настолько редко им стала пользоваться. И это было объяснимо: в детском саду «Асель» постоянно звучала казахская речь, подругами моими были соседские девочки-казашки. Дома тоже особой нужды не было говорить по-русски: папа отлично знает казахский и узбекский, а мама, хоть и не говорит по-казахски, но хорошо понимает.

В классе и школе Виктория стала примером для сверстников в изучении государственного языка. Завуч и по совместительству учитель казахского языка Гульнара Абильдаева сразу приметила старательную ученицу, отметив ее прекрасное произношение и богатый словарный запас. С начальных классов Вика декламировала стихотворения казахских поэтов на школьных праздниках и торжественных мероприятиях, а позже стала участвовать в школьных, районных и областных олимпиадах на знание государственного языка. Высшим ее достижением стала победа в номинации «Үздік лингвист» на областном конкурсе.

Подготовка к конкурсам всегда проходила с учителем. Педагог стала для нее проводником в мир казахской культуры через изучение языка. Это позволило пополнить словарный запас, понять смысл и исконное значение многих языковых форм, прочувствовать их связь с народной мудростью и ментальностью.

Виктория признается, что расширенное изучение предмета не просто сдружило ее с педагогом, но и позволило проникнуть в духовный мир казахского народа.

Сегодня Виктория – не просто специалист с высшим образованием, она – пример того, как знание государственного языка может изменить судьбу. При этом девушка подчеркивает, что знание казахского языка – не только карьерное преимущество.

– В языке – душа народа, – говорит она. – Его культура, образ мышления, его история и мировоззрение. Когда ты говоришь на казахском, то не просто переводишь мысли – ты понимаешь, почему они именно такие, как устроена логика народа, на чем зиждется его чувство справедливости, гостеприимства, его юмор и боль.

Виктория говорит, что сегодня она сама помогает своим подругам углублять знание казахского, употреб­ляя в разговоре редкие слова, идиомы, фразеологизмы. Казалось бы, что может быть удивительного для казашек в казахском языке? Но оказывается даже носителям полезно возвращаться к глубинным пластам родной речи через таких энтузиастов, как Виктория.

– Я стараюсь говорить красиво, богато, – признается она. – Ведь язык – это как одежда. Мы же хотим одеваться со вкусом? Почему бы не «одеваться» красиво и в словах?

Своих клиентов она тоже мягко, но уверенно побуждает переходить на казахский:

– Люди улыбаются, удивляются, радуются, слыша, как я перехожу на казахский, видя, что человеку сложно изъясняться на русском языке. Казахский язык способен сближать даже незнакомых людей. В этом я убеждалась не раз.

Сегодня все больше молодых казахстанцев осознают: знание казахского языка – не бремя, а шанс. Это символ принадлежности к единому культурному пространству. Это способ высказать уважение к стране, ее корням и будущему. Виктория – яркий пример того, как искренняя любовь к языку становится фундаментом личного роста, социальной адаптации и профессионального успеха.